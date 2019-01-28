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Превратился в помойную яму: журналист рассказал о жизни в оккупированном Крыму

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 11:02
Превратился в помойную яму: журналист рассказал о жизни в оккупированном Крыму
Коллаж РБК-Украина

Он описал , как ухудшилась ситуация в оккупированном Симферополе

Журналист Александр Дремлюгин, который живет в оккупированном Симферополе, рассказал, что жизнь на полуострове за последние пять лет стала намного хуже. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Дремлюгин отметил, что дороги и тротуары стали разрушаться намного сильнее, а по городу везде грязно и по ночам не горят фонари.

"Не знаю у кого как, но в моем районе (Ж/Д вокзал) ничего толком не изменилось за это время. Даже хуже стало: дырявые дороги и разбитые тротуары разрушились еще больше. Везде мусор и грязь. Ночью темно, потому что не горят фонари. Машин теперь больше, поэтому их паркуют на клумбах, лужайках и детских площадках во дворах", - написал журналист и добавил, что такая ситуация повсюду.

"И такая фигня почти везде в городе, который превратился в большую помойную яму. А мы живем, как в гетто, как свиньи в засранном хлеву. Депутаты громко обещают, чиновники бодро рапортуют, связанные с ними "бизнесмены" набивают карманы, а мы все глубже тонем в говне", - отметил Дремлюгин.

Превратился в помойную яму: журналист рассказал о жизни в оккупированном Крыму

Фото: facebook.com/dremlugin

Он высказал возмущение тем, что годами обещали убрать незаконный самострой в общественном сквере, а потом заселили туда высокопоставленных жильцов.

"Под корень вырезают здоровые деревья и ничего не высаживают взамен. Пятый год не могут найти деньги на приют для бездомных, но зато строят самый дорогой в стране кукольный театр за миллиард рублей. А потом скажут, что бюджет не в состоянии содержать такую махину и отдадут 80% его площадей под кафешечки и магазинчики", - написал он и добавил, что прошедшие пять лет – это сказка о потерянном времени.

"Прошедшие пять лет – время упущенных возможностей, сказка о потерянном времени для Крыма и для каждого из нас. Мы строим колосс на глиняных ногах!" – резюмировал журналист.

 

Фото: facebook.com/MaryPlatonoff

Напомним, ранее мы писали о том, что политолог рассказал, когда россияне смогут отказаться от Крыма.

А также рассказывали о том, что крымский мост уже бесит жителей полуострова.

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