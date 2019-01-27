Путь к катастрофе: Крымский мост уже бесит жителей полуострова

Крымский мост в Керчи (most.lif)

Жители Крыма рассказывают, что при украинской власти на полуострове жизнь была лучше

За последние 5 лет Крым стал выглядеть намного хуже, чем при украинской власти. Кроме того, состояние Крыма ухудшилось в свзяи с появлением Керченского моста, так как большая часть средств выделялась именно на его строительство. Это вызывает недовольство у жителей полуострова. Такое мнение высказал крымский журналист Александр Дремлюгин в комментарии изданию "Свободная Пресса".

По рассказам журналиста, еще несколько лет назад, при Украине, полуостров выглядит гораздо лучше. Сейчас же ситуация изменилась в худшую сторону.

"Машин в городе стало в разы больше и теперь их паркуют на клумбах, лужайках и детских площадках во дворах. Везде мусор и грязь, баки неделями стоят переполненные. Ночью, за исключением центра города, везде кромешная тьма, потому что не светят фонари… Сегодня депутаты громко обещают, чиновники бодро рапортуют, связанные с ними бизнесмены набивают карманы, а город все больше превращается в помойку. Ведется бурная, но крайне неэффективная деятельность: дорогу делают два года, а потом она за месяц разваливается, обещают снести незаконную высотку в общественном сквере и одновременно заселяют в нее высокопоставленных жильцов, под корень вырезают здоровые деревья и ничего не высаживают взамен…", - сетует журналист.

Керченский мост в Крыму (фото: twitter.com/KrimRt)

Также Александр Дремлюгин уверяет, что многие жители полуострова разочарованы в российской действительности и в том, что ничего не меняется. Журналист уверен, что дело не столько в Крымском мосту, сколько в самой системе, которая функционирует неправильно.

"Пока не сменится система, при которой личная заинтересованность так или иначе преобладает над общественными интересами, ничего толком не изменится. Людей раздражает не мост, а пустые и лживые обещания властей и несправедливость, которую они сеют и взращивают. Людей раздражает, что государство с них все больше и больше требует и все меньше и меньше что-то даёт взамен. Это путь к катастрофе" - резюмирует журналист.

Напомним, ранее российский политолог рассказал, когда Крым вернется в состав Украины.

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