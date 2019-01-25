"Будет не до еды": политолог рассказал, когда россияне смогут отказаться от Крыма

Коллаж РБК-Украина

Он назвал причины, при которых ситуация реально может изменится

Известный российский политолог Дмитрий Орешкин высказал предположение, что Крым может вернуться обратно в состав Украины еще не скоро. Такое мнение он высказал во время чата на сайте "Главред".

Орешкин объяснил, что ни один из российских политиков не станет в ближайшее время поднимать вопрос о возврате Крыма Украине, так как большинство россиян поддержало его аннексию. Разве что, российская государственность начнет разваливаться или в стране наступит голод.

"Крым может вернуться в состав Украины, когда и, если произойдет очередной сеанс утраты федеральным центром контроля над регионами, как это было перед крушением Советского Союза. Вряд ли кто-то до того, как российская государственность начнет разваливаться, вообще будет заниматься этим вопросом. Потому что, с точки зрения электоральной поддержки, это проигрышный вариант. Им займутся, только когда будет совсем край. Если он будет. Крым – это символическое приобретение. 86% населения России поддерживали "Крым-наш", и это никуда не делось и не денется. А денется только тогда, когда россиянам уже просто станет не до чего, когда просто не будет еды. Только тогда россияне могут сказать: "Черт с ним, с Крымом. Пусть лучше Запад даст нам гуманитарную помощь, потому что в магазинах пусто, есть нечего". Так было в советские времена", - высказал свою точку зрения Орешкин.

Он отметил, что большинство жителей Крыма предпочли бы стать суверенным государством, промежуточным между Россией и Украиной, но на данный момент не существует юридических возможностей что-либо изменить.

"Рассчитывать на юридические технологии возвращения Крыма Украине вряд ли есть основания, потому что Россия уже нарушила юридические нормы и вряд ли есть смысл дальше пытаться вернуться в правовое поле. Напомню, что распад Советского Союза, согласно данным "Левада-центра", среди обеспокоенностей граждан занимал шестое-седьмое место, а на первом месте был товарный дефицит, на втором – недостаточность заработка, на третьем – безопасность и бандитизм. То есть далеко не в первую очередь люди расстраивались из-за того, что Советский Союз распался. Так вот до того момента, когда будет совсем не до патриотической риторики, а это бывает, когда жрать нечего, Крым будет оставаться российским. И ни один из новых российских политиков не рискнет подорвать свою электоральную поддержку такого рода шагами. Если что-то и начнет меняться, то только тогда, когда начнет рассыпаться вся российская вертикаль, что рано или поздно произойдет, но до этого еще надо дожить", - считает политолог.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине.

А также рассказывали о том, что эксперт сообщил, какие территории получит Украина после распада РФ.