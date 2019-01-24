Эксперт сообщил, какие территории получит Украина после распада РФ

Коллаж РБК-Украина

По словам политолога, русские вообще не являются нацией

Директор Института трансформации общества, политолог Олег Соскин спрогнозировал распад России, который, по его словам, неизбежен. Об этом эксперт рассказал информационному изданию Главред.

"Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну нет ее", - заявил он.

Эксперт утверждает, что по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, по мере реализации концепции межморья, начнет усугубляться также и угроза распада России.

Также Олег Соскин заявил, что, как только Путин погибнет, - распада Российской Федерации не избежать, поскольку у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она всем надоела.

"Я считаю, что в приграничных областях - в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, а также в Кубанском крае - везде живет наш народ. Поэтому, когда Российская Федерация начнет распадаться, малое начнет притягиваться к большему. Это все - часть нашего этноса, нашего народа. Это - славяне, русичи, православные. Все они станут нашей частью", - утверждает политолог.

Напомним, что властям РФ грозят масштабные протесты. По словам Удальцова, в России есть протестный потенциал, который может перерости в очень большую проблему для власти. Людей может всколыхнуть любая тема и тогда они выйдут на массовые протестные акции.

Мы писали, что эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине. По его словам, Россия будет вбрасывать тезис о мире любой ценой и многие люди будут не против его поддержать. Однако в данной ситуации стоит быть предельно осторожным.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия населения Российской Федерации (РФ) к президенту Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4%, что является самым низким показателем за 15 лет его президентства.