Возле Керченского моста обнаружили аварийные постройки

Крепость Керчь (фото из открытых источников)

Оккупанты решили срочно снести объекты

Во временно оккупированном РФ Крыму возле Керченского моста, которому грозит скорое обрушение, были обнаружены аварийные постройки. Как передает местный ресурс "Керчь" в воскресенье, 17 феравраля, разрушающиеся здания - хозяйственные постройки - находятся в береговой зоне на мысе Белом на территории крепости Керчь.

Отмечается, что эти склады обследовали, после чего "министр культуры РК" Арина Новосельская приняла решение об их списании и срочном сносе. Оккупанты утверждают, что постройки не являются объектами культурного значения.

Также сообщается, что подрядчиков уведомили о том, что работы по сносу фактически будут проходить в непосредственной близости к уникальным объектам археологического наследия. В то же время, с разрушением построек просят не затягивать.

Фото: google.com.ua/maps

Керченская крепость была построена в 19 веке на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части. Во времена СССР на территории крепости располагались воинские склады с имуществом и боеприпасами Черноморского флота и располагался дисциплинарный батальон ЧФ.

Крепость является памятником культурного наследия Украины национального значения.

Добавим, что до сих пор некоторые подземелья крепости мало исследованы.

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по построенному оккупантами Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители.

Также мы писали о том, что в оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.

Напомним, в Керчи была уничтожена часть дамбы хранилища отходов, и теперь вся грязь уходит в море. Из-за прямой промывки песка в Плавнях Нижне-Чурбашенского хвостохранилища слив уходит в канал, которые соединен с морем, и вся грязь от этого идет прямо на городские пляжи.