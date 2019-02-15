В оккупированном Крыму назревает экологическая катастрофа

Коллаж РБК-Украина

Жители нескольких сел снова жалуются на жуткую вонь

В оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа. Об этом написал блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Блогер сообщает, что в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах. Местные жители запаниковали и вспомнили аварию, которая произошла в августе 2018 года. Выбросы с "Крымского Титана" тогда отравили воздух и экологию многих окрестных сел, детей вынуждены были эвакуировать в отдаленные районы.

"Ну понеслась…Перекоп – село на берегу кислотоприемника "Титана" уже накрыло. А еще не весна. Люди, спасайте детей! Бегите на материк!" – написала блогер и в доказательство опубликовала скрины из тематических групп, где местные жители сообщили, что в районе Перекопа стоит жуткая вонь.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

В комментариях блогер добавил информацию от жителей оккупированного Армянска, которые также жаловались на жуткий запах.

"Пока вроде не остойник. Вчера целый день ветер был со стороны завода на Перекоп и Армянск. Дым шел с труб целый день в этом направлении, поэтому и воняло", - добавил блогер.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Из других районов оккупированного Крыма также поступали сообщения о том, что с приходом весны возможны новые ЧП.

В Керчи уничтожили часть дамбы хранилища отходов, и вся грязь уходит в море. Из-за прямой промывки песка в Плавнях Нижне-Чурбашенского хвостохранилища слив уходит в канал, которые соединен с морем, и вся грязь от этого идет прямо на городские пляжи. Недалеко от этого места были зафиксированы тела мертвых лисят.

А 14 февраля в Ялте было зафиксировано странное пятно кислотно-зеленого цвета. Как сообщают очевидцы – запах от пятна был не самый приятный.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали о том, что экологи забили тревогу из-за обрушения Крымского моста.

А также рассказывали о том, что свалка останков животных под Тернополем шокировала сеть.