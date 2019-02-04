Отходы идут в море: Крыму грозит масштабная экокатастрофа

Коллаж РБК-Украина

О плачевных последствиях свидетельствуют шокирующие снимки

Добыча песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища с каждым днем становится все больше. Теперь искусственный канал виден от трассы до горпляжа, чем вызывает возмущение не только общественности, но и экологов.

Для "бизнесменов" добыча песка из могильника приносит хороший доход, а для некоторых жителей Приозерного - смерть. Об этом свидетельствует повышение хронических бронхо-легочных заболеваний в данном регионе. Связано это с тем, что вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж.

О плачевных последствиях свидетельствуют также снимки, которые удалось сделать журналистам. Погибшие животные вероятно могут быть связаны с разработкой могильника, ведь, судя по химическому составу хвостохранилища, деятельность по вскрытию провоцирует различные заболевания.

Крыму грозит экологическая катастрофа (фото: kerch.fm)

Врачи отмечают такие отклонения как: искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию, аллергические заболевания органов дыхания, хронические заболевания бронхолегочной системы, заболевания кожи, дисплазию и даже рак.

Напомним, что Воронченко прогнозирует разрушение Керченского моста.

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