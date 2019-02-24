Скоро развалится: Крымский мост довел крымчан до истерики

Крымский мост разрушается (коллаж РБК-Украина)

В сети отметили, что Крымский мост и без железной дороги вызывает сомнения в своей прочности

Крымский мост, незаконно построенный оккупантами в Керченском проливе, вызвал новую волну негодования среди жителей Крыма. Скорое открытие железной дороги не вдохновило крымчан. Жители полуострова крайне резко высказываются о планах Кремля запустить поезда и опасаются разрушения Крымского моста. Оживленная дискуссия разгорелась в сообществе "Евпатория Подслушано и Подсмотрено" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

Недавно в сообществе появилась публикация, в которой сообщалось о скором запуске железнодорожного соединения между Крымским полуостровом и материковой Россией. Жители Крыма отнеслись к этой новости без энтузиазма и принялись высказывать негативные мнения о переправе и ее влиянии на жизнь полуострова.

"Уже страшно! От автомоста стало только хуже! Ждем жд", – написала одна из пользовательниц.

Некоторые отметили, что и по Крымскому мосту "вообще страшно передвигаться".

Сомнения в пользе переправы высказали и другие комментаторы.

"Ж/д сообщение пустят – заживем! Сразу продукты подешевеют", "Заметил ли кто-то из местных жителей положительные изменения после открытия Крымского моста?", "Во цены скакнут", "Крымский мост разрушится от такого количества транспорта. Вы еще взлетную полосу сделайте на мосту, заправки поставьте", – пишут в сети.

Запуск железной дороги на Крымском мосту разгневал жителей Крыма (скриншоты)

Запуск первых поездов по Крымскому мосту планируется 8 декабря 2019 года.

Напомним, что со скандальным Крымским мостом связана новая проблема.