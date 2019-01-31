Несет угрозу: у Крымского моста новые серьезные проблемы

Действия рабочих привели к сползанию грунта
На единственной автодороге к Крымскому мосту началось сползание грунта. Это случилось из-за неправильных действий рабочих компании "Стройгазмонтаж". Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm, которому попались закрытые документы и фотоматериалы.
Скриншот с документа
В документе, который направлялся руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта России из министерства транспорта Крыма, говорится, что бездействие может привести к сползанию грунта на основном ходе автомобильной дороги.
Вследствие чего будет невозможным движение по единственной дороге, которая ведет к Крымскому мосту.
Скриншот с документа
Фото: informnapalm.org
Напомним, что на автоподходах к Крымскому мосту обвалились насыпи из-за сильных снегопадов. С помощью специальной техники рабочие убирали землю.
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