ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Несет угрозу: у Крымского моста новые серьезные проблемы

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 16:29
Несет угрозу: у Крымского моста новые серьезные проблемы
Коллаж РБК-Украина

Действия рабочих привели к сползанию грунта

На единственной автодороге к Крымскому мосту началось сползание грунта. Это случилось из-за неправильных действий рабочих компании "Стройгазмонтаж". Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm, которому попались закрытые документы и фотоматериалы.

Несет угрозу: у Крымского моста новые серьезные проблемы

Скриншот с документа

В документе, который направлялся руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта России из министерства транспорта Крыма, говорится, что бездействие может привести к сползанию грунта на основном ходе автомобильной дороги.

Вследствие чего будет невозможным движение по единственной дороге, которая ведет к Крымскому мосту.

Несет угрозу: у Крымского моста новые серьезные проблемы

Скриншот с документа

Несет угрозу: у Крымского моста новые серьезные проблемы

Фото: informnapalm.org

Напомним, что на автоподходах к Крымскому мосту обвалились насыпи из-за сильных снегопадов. С помощью специальной техники рабочие убирали землю.

Ранее появились фотографии и видео прибытия в оккупированный РФ Керченский порт выживших в пожаре на двух танкерах моряков.

Мы также писали о том, что журналист Александр Дремлюгин, который живет в оккупированном Симферополе, рассказал, что жизнь в Крыму за последние 5 лет стала намного хуже.

РФ выдворила из оккупированного Крыма более тысячи граждан Украины Кабмин урегулировал подтверждение стажа работы в оккупированных районах
Новости Украины КрымКрымский мост
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь