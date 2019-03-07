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Цены растут как на дрожжах: Крымский мост снова стал источником проблем

STYLERЖизнь    07.03.2019 - 14:18
Цены растут как на дрожжах: Крымский мост снова стал источником проблем
Коллаж РБК-Украина

Крымский мост эксперты назвали причиной поднимающихся цен на полуострове

Крымский мост принес новые проблемы жителям оккупированного полуострова. Цены на недвижимость в крупных городах Крыма выросли за последние пять лет более чем на 50% и превысили темпы роста даже в столице России. Эксперты утверждают, что это связано со строительством Крымского моста.

После аннексии полуострова, в Крым ринулись россияне из различных отдаленных городов с целью смены места жительства. Некоторые ищут там лучшей жизни, а некоторых так называемые власти Крыма заманивают зарплатами и работой, так как большинство хороших специалистов с полуострова выехали, а на вакантных должностях не хватает работников. 

Эксперты отмечают, что стоимость жилья на вторичном рынке выросла только за последний год на 14% за один квадратный метр. Это почти в два раза больше, чем рост цен на жилье в центре России.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке превышает даже средний показатель стоимости жилья по России.

Самый высокий рост цен отмечается на квартиры в Симферополе и Евпатории, а вот Керчь и Феодосия менее популярны. Самые дорогие квартиры сейчас находятся в Ялте и Алуште и это при том, что нового строительства на полуострове сейчас практически нет – россияне массово скупают квартиры из вторичного фонда.

Жителей России, которые хотят приобрести недвижимость в оккупированном Крыму, не пугает перспектива того, что мост просто развалится в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты разрушат горный хребет в Крыму.

А также рассказывали о том, что Крымский мост довел крымчан до истерики.

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