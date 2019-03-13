Спровоцировали животные? В оккупированном Крыму объявили карантин

Коллаж РБК-Украина

В Крыму обнаружили опасное заболевание у животных

В восточной части оккупированного Крыма обнаружили опасное заболевание и объявили карантин. Об этом сообщают российские СМИ.

Причиной для карантина стали вспышки бешенства у шакалов. На территории охотничьего угодья "Мысовская" в Ленинском районе полуострова, где регулярно отстреливают шакалов, было обнаружено животное с бешенством.

Специалисты отмечают, что самой неблагополучной территорией признан радиус в 2 километра возле села Азовское.

В период карантина запрещена торговля животными, их вывоз с данной территории, проведение выставок, а также любые мероприятия с собаками.

Бешенство – это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. При попадании в организм вирус вызывает специфический энцефалит (воспаление мозга у животных и людей). Передается этот вирус вместе с укусом больного животного и его слюной.

Если вовремя не распознать заболевание, то могут возникнуть серьезные поражения организма и летальный исход. Источником заболевания могут стать лисицы, енотовидные собаки, волки, крысы, шакалы и домашние коты или собаки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители оккупированного Крыма страдают от эпидемии серьезного заболевания, а оккупанты винят во всем Украину.

А также рассказывали о том, что в Крыму назрела новая проблема, которую создало строительство Керченского моста.