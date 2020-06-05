В Крыму креативно решили вопрос асфальтирования дорог: фотофакт

В оккупированном Крыму асфальтируют дороги необычным способом
В оккупированном Россией Крыму довольно креативно решили вопрос асфальтирования разрушенных дорог. Так, на проезжей части под асфальт закатали ковер. Им закрыли дыры и положили покрытие. Инцидент произошел в городе-герое Севастополе.
"Ковер закатали в асфальт... Это Севастополь", - сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
Остается непонятным, зачем местные коммунальщики так сделали и какие цели они преследовали.
В Крыму залатали дороги ковром (фото:/twitter.com/KrimRt)
Пользователи сети отреагировали на фото в комментариях к посту.
Как мы ранее писали, побережье Алушты оказалось завалено мусором.
Автор: Людмила Жукова