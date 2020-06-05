У Криму креативно вирішили питання асфальтування доріг: фотофакт

В окупованому Криму асфальтують дороги незвичайним способом
В окупованому Росією Криму досить креативно вирішили питання асфальтування зруйнованих доріг. Так, на проїжджій частині під асфальт закатали килим. Їм закрили дірки і поклали покриття. Інцидент стався в місті-герої Севастополі.
"Килим закатали в асфальт... Це Севастополь", - повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
Залишається незрозумілим, навіщо місцеві комунальники так зробили і які цілі вони переслідували.
В Криму залатали дороги килимом (фото:/twitter.com/KrimRt)
Користувачі мережі відреагували на фото в коментарях до посту.
Як ми раніше писали, узбережжя Алушти було завалене сміттям.
Автор: Людмила Жукова