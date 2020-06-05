У Криму креативно вирішили питання асфальтування доріг: фотофакт

В окупованому Росією Криму досить креативно вирішили питання асфальтування зруйнованих доріг. Так, на проїжджій частині під асфальт закатали килим. Їм закрили дірки і поклали покриття. Інцидент стався в місті-герої Севастополі.

"Килим закатали в асфальт... Це Севастополь", - повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Залишається незрозумілим, навіщо місцеві комунальники так зробили і які цілі вони переслідували.

В Криму залатали дороги килимом (фото:/twitter.com/KrimRt)

Користувачі мережі відреагували на фото в коментарях до посту.

Закатали щоб ніхто не уволік, знає ж хтось нахили городян.

Технологія така. Килим дірки в асфальті закриває, а зверху асфальт кладуть.

Ось це і є русский мир не придуманий, а реальний.

Ось це я розумію...Це вже зовсім новий рівень скрепності і духовності!! Це і є прорив! Це справжній Еверест високодуховності і сил!

Як ми раніше писали, узбережжя Алушти було завалене сміттям.