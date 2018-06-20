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В Крыму на заборе мечети появилась нацистская свастика

STYLERLIFE        20.06.2018 - 00:10

Неизвестные осквернили забор Соборной мечети

В оккупированном Крыму неизвестные нарисовали на заборе мечети свастику и другие непристойные вещи. Об этом сообщил зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов на своей странице в социальной сети Facebook.

Нариман Джелялов сообщил, что в городе Белогорск, в оккупированном Крыму, неизвестные разрисовали забор мечети свастикой и другими нацистскими символами.

"Сегодня ночью в Къарасубазаре (Белогорск). Неизвестные разрисовали забор Соборной мечети свастикой, нацистскими символами и другой пошлостью", - сообщил Джелялов.

Пользователи социальных сетей высказали свое возмущение подобными выходками, но также выразили сомнение в том, что неизвестные будут найдены и наказаны.

"Виновных никто искать не будет. Разве что для галочки. А эти уроды не нашли больше места, где рисовать и писать свои имена и портреты", - написал Руслан Люманов.

Скриншот комментариев (facebook.com/nariman.dzhelalov)

"Нарисовали бы это на стене православного храма в любом городе России, спецслужбы нашли бы этих уродов на следующий день. Делайте выводы", - написал Рефат Кунтуганский.

Скриншот комментариев (facebook.com/nariman.dzhelalov)

Кстати, в Бердянске заметили карту с "российским" Крымом.

В одном из пабов Бердянска Запорожской области заметили карту России с оккупированным Крымом.

Журналисты, находясь в заведении, обратили внимание на расписание матчей Чемпионата мира по футболу, которое распечатали на карте Российской Федерации. На плакате украинский Крым обозначен как часть РФ.

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Теги: Крым, Крым - это Украина, крымские татары
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