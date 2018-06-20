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У Криму на паркані мечеті з'явилася нацистська свастика

STYLERLIFE        20.06.2018 - 00:10

Невідомі осквернили паркан Соборної мечеті

В окупованому Криму невідомі намалювали на паркані мечеті свастику та інші непристойні речі. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наріман Джеляль повідомив, що в місті Білогірськ, в окупованому Криму, невідомі розмалювали паркан мечеті свастикою та іншими нацистськими символами.

"Сьогодні вночі в Къарасубазаре (Білогірськ). Невідомі розмалювали паркан Соборної мечеті свастикою, нацистськими символами та іншої вульгарністю", - повідомив Джеляль.

Користувачі соціальних мереж висловили своє обурення подібними витівками, але також висловили сумнів у тому, що невідомі будуть знайдені і покарані.

"Винних ніхто шукати не буде. Хіба що для галочки. А ці виродки не знайшли більше місця, де малювати і писати свої імена і портрети", - написав Руслан Люманов.

Скріншот коментарів (facebook.com/nariman.dzhelalov)

"Намалювали б це на стіні православного храму в будь-якому місті Росії, спецслужби знайшли б цих виродків на наступний день. Робіть висновки", - написав Рефат Кунтуганский.

Скріншот коментарів (facebook.com/nariman.dzhelalov)

До речі, у Бердянську помітили карту з "російським" Кримом.

В одному з пабів Бердянська Запорізької області помітили карту Росії з Кримом окупованим.

Журналісти, перебуваючи в закладі, звернули увагу на розклад матчів Чемпіонату світу з футболу, що роздрукували на карті Російської Федерації. На плакаті український Крим позначено як частину РОСІЇ.

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Теги: Крым, Крым - это Украина, крымские татары
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