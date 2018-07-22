"Куда исчезли моча и кровь Зайцевой": журналистка осветила ход событий масштабного ДТП в Харькове

Своим мнением по поводу происшествия и, связанных с ним дальнейших событий, украинка опубликовала в соцсети
Осветить дело Елены Зайцевой, печально известной девушки, сбившей 18 октября 2017 года 11 человек в Харькове, взялась журналистка Татьяна Доцяк. Татьяна детально и по пунктам описала ход событий ДТП и последующих судебных процессов на своей странице в Facebook.
"Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями", – именно такими словами начинает своё отчет журналистка. Татьяна Доцяк подробно описала то, что ей известно об этом деле, чем вызвала бурную реакцию в социальной сети.
Кто-то хвалил Татьяну за написаный ею анализ, но в целом комментарии были крайне негативными и гласили следующее: "Бездушные скоты. Они реально думают, что им всё можно. Механизм отмазывания запущен на полную", "ну как же так?! Как такое возможно-то? Даже резонансное дело умудряются замять", "Врач, что проводила экспертизу, исчезла, нет на работе и дома, телефон молчит", "как за большие деньги уйти от ответственности".
Вот дословно все, что опубликовала журналистка на своей странице в социальной сети:
"Итак, все, что знаю про дело Зайцевой-Дронова.
У Зайцевой еще два смягчающих - признание вины и материальное погашение вреда. Дронову грозит грозит 10 лет. Зайцевой максимум 7, так как со смягчающими обстоятельствами прокуратура будет требовать не больше 2/3 от максимального срока.
Зайцева - сводная сестра экс-прокурора Черкасской области времен Януковича, студентка универа. Авто 2016 года - 2 млн грн. Шесть нарушений ПДД за год, за что составлены протоколы.
Биоматериала оказалось в несколько раз меньше, чем нужно. По этой причине эксперты не смогут провести повторный анализ на наркотики. Но прокуратура позже скажет - две токсикологические экспертизы не выявили опиатов, на самом деле повторный анализ даже не проводился. Прокуратура скажет - первый анализ мочи с опиатами не сказал много их или мало, и поэтому не могут трактовать это как отягчающее обстоятельство.
На самом деле найденных опиатов в моче достаточно для отягчающих обстоятельств, это заявит в суде представитель потерпевших Лариса Матвеева, и будет ходатайствовать об этом в суде. Учтет ли суд это при вынесении приговора - вопрос.
И может ли это быть результатом приема одной таблетки пенталгина за сутки до ДТП. Кстати, во время осмотра Зайцева заявила, что никаких таблеток не принимала и травм ранее не имела.
Опиаты - это одна таблетка пенталгина за сутки до аварии. Представители потерпевших Лариса Матвеева и Дмитрий Марцонь настаивают - не важно, как опиаты попали в организм, даже если это таблетки - Зайцева не имела права принимать их за рулем.
Напомню, что авто Зайцевой стоит 2 млн грн. А родители водителя Энгибаряна за убитого им на пешеходном переходе мальчика заплатили матери 80 тысяч долларов. Зайцевы оценили жизнь человека в два айфона.
Представители потерпевших заявляют, что по закону нет частичного погашения вреда, а от денег Зайцевых отказались больше половины потерпевших. Значит это не может быть смягчающим обстоятельством. Даже если бы взяли деньги 11 из 12 потерпевших. Но прокуратура думает иначе.
Зайцевой, девушки со сверхспособностями, которая одновременно видела надвигающееся авто Дронова, мигающий зеленый светофор для Зайцевой и спидометр, где было 70-75 км в час.
Прокуратура говорит: "Зайцева тормозила". Эксперт Лексуса говорит, стоп-сигналы - это не тормоза, это сработка системы курсовой устойчивости.
Прокуратура говорит - мы ничего не скрывали, вся информация есть в материалах дела. Но в материалах дела 9 томов, и обвинение озвучивает только то, что считает нужным. И одно дело - написано в томах, другое - использовать эту информацию для экспертиз.
Фото: расследование ДТП с участием Зайцевой (facebook.com/Тетяна Доцяк)
Напомним, ранее были раскрыты детали об исчезновении важного свидетеля по делу Зайцевой. Врач-нарколог, осматривавшая Зайцеву уволилась. Медицинский работник Елена Федирко, которая принимала участие в осмотре виновницы ужасного дорожного происшествия уволилась по собственному желанию. После увольнения женщина исчезла неизвестно куда и даже перестала отвечать на телефонные звонки. Федирко не являлась на суд. А ранее эксперты обнаружили неожиданные детали ДТП. Они сообщили, что аварии нельзя было избежать, поскольку ПДД были нарушены обоими участниками происшествия
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