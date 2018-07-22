"Куда исчезли моча и кровь Зайцевой": журналистка осветила ход событий масштабного ДТП в Харькове

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Своим мнением по поводу происшествия и, связанных с ним дальнейших событий, украинка опубликовала в соцсети

Осветить дело Елены Зайцевой, печально известной девушки, сбившей 18 октября 2017 года 11 человек в Харькове, взялась журналистка Татьяна Доцяк. Татьяна детально и по пунктам описала ход событий ДТП и последующих судебных процессов на своей странице в Facebook.

"Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями", – именно такими словами начинает своё отчет журналистка. Татьяна Доцяк подробно описала то, что ей известно об этом деле, чем вызвала бурную реакцию в социальной сети.

Кто-то хвалил Татьяну за написаный ею анализ, но в целом комментарии были крайне негативными и гласили следующее: "Бездушные скоты. Они реально думают, что им всё можно. Механизм отмазывания запущен на полную", "ну как же так?! Как такое возможно-то? Даже резонансное дело умудряются замять", "Врач, что проводила экспертизу, исчезла, нет на работе и дома, телефон молчит", "как за большие деньги уйти от ответственности".

Вот дословно все, что опубликовала журналистка на своей странице в социальной сети:

"Итак, все, что знаю про дело Зайцевой-Дронова.

Лексус на большой скорости проскакивает на красный, цепляет Фольксваген, стартующий на желтый. Лексус отлетает на тротуар - 6 погибших, 6 пострадавших. В обвинении вина обоих участников. У Дронова проезд на желтый, остановка за разделительной чертой и не убедился в безопасности. У Зайцевой - проезд на красный и превышение скорости.

У Зайцевой еще два смягчающих - признание вины и материальное погашение вреда. Дронову грозит грозит 10 лет. Зайцевой максимум 7, так как со смягчающими обстоятельствами прокуратура будет требовать не больше 2/3 от максимального срока.

Дронов - торгует продуктами питания и табачными изделиями. Авто 2007 года - 500 тысяч грн. В течение года уже попадал в аварию, что привело к повреждению транспортных средств.

Зайцева - сводная сестра экс-прокурора Черкасской области времен Януковича, студентка универа. Авто 2016 года - 2 млн грн. Шесть нарушений ПДД за год, за что составлены протоколы.

Патрульные требуют у Зайцевой водительское удостоверение, у нее его нет, просит кого-то подвезти. Протокол копы не составляют. На освидетельствование Зайцева едет в авто полицейской, которую знает 17 лет. В авто едет и мать Зайцевой. Красный автомобиль, с которым, возможно, устроила гонки Зайцева, полиция не нашла. Хотя свидетель описывает марку авто и водителя - высокий блондин в кожаной куртке, остановился на месте ДТП, вышел из Мазды, посмотрел на все и уехал. При этом на улицах Харькова несколько сотен видеокамер. Дронов ложится в больничку, следователи не могут его найти, это будет один из аргументов содержания под стражей. Зато сколько угодно Дронова находят журналисты. У Зайцевой дважды берут кровь и мочу на алкоголь и наркотики. В моче находят опиаты. Анализы берут под контролем журналистов и общественности - на этом настаивает прокуратура. На самом деле никто не видел сколько чего у Зайцевой взяли, и вряд ли кто понимал сколько чего должны взять.

Биоматериала оказалось в несколько раз меньше, чем нужно. По этой причине эксперты не смогут провести повторный анализ на наркотики. Но прокуратура позже скажет - две токсикологические экспертизы не выявили опиатов, на самом деле повторный анализ даже не проводился. Прокуратура скажет - первый анализ мочи с опиатами не сказал много их или мало, и поэтому не могут трактовать это как отягчающее обстоятельство.

На самом деле найденных опиатов в моче достаточно для отягчающих обстоятельств, это заявит в суде представитель потерпевших Лариса Матвеева, и будет ходатайствовать об этом в суде. Учтет ли суд это при вынесении приговора - вопрос.

Куда исчезла моча и кровь Зайцевой или почему их взяли в несколько раз меньше, чем нужно, могла бы прояснить нарколог Федирко. Но она исчезла - уволилась и уехала из Харькова. Матвеева требует разыскать и доставить приводом, но прокурор прямо говорит, что не хочет этим заниматься. В итоге - нарколога ждем уже 2 месяца. Она же ключевой свидетель, и могла бы пояснить что значит запись в протоколе осмотра Зайцевой "хода хитка, пальце-носова проба виконана не точно, рухова сфера загальмована, поза Ромберга не стійка, зіниці звужені".

И может ли это быть результатом приема одной таблетки пенталгина за сутки до ДТП. Кстати, во время осмотра Зайцева заявила, что никаких таблеток не принимала и травм ранее не имела.

Защита Зайцевой поясняет, откуда опиаты - перенесенная в подростковом возрасте авария, Зайцеву мучают головные боли, из-за чего она принимает пенталгин.

Опиаты - это одна таблетка пенталгина за сутки до аварии. Представители потерпевших Лариса Матвеева и Дмитрий Марцонь настаивают - не важно, как опиаты попали в организм, даже если это таблетки - Зайцева не имела права принимать их за рулем.

Мать Зайцевой каждому пострадавшему передает по 50 тыс грн на карточку или лично, уверяя, что больше нет и в ином случае не получат ничего.

Напомню, что авто Зайцевой стоит 2 млн грн. А родители водителя Энгибаряна за убитого им на пешеходном переходе мальчика заплатили матери 80 тысяч долларов. Зайцевы оценили жизнь человека в два айфона.

Следователь звонит потерпевшим и просит подтвердить факт получения денег. Также требуется написать, что потерпевшие претензий не имеют. А это, напомню, минус две трети от максимального срока.

Представители потерпевших заявляют, что по закону нет частичного погашения вреда, а от денег Зайцевых отказались больше половины потерпевших. Значит это не может быть смягчающим обстоятельством. Даже если бы взяли деньги 11 из 12 потерпевших. Но прокуратура думает иначе.

Скорость Фольксвагена и Лексуса экспертами не установлена. Хотя сделать это задачка для 5 класса. Расстояние от дома до дома поделить на кол-во секунд, за которые авто его проехали. Эксперт института Бокариуса этого сделать не смог. Следователи и эксперты для механизма ДТП берут показания Ковалевой - пассажирки и подруги.

Зайцевой, девушки со сверхспособностями, которая одновременно видела надвигающееся авто Дронова, мигающий зеленый светофор для Зайцевой и спидометр, где было 70-75 км в час.

Эксперт автосалона Лексус, который осматривал авто Зайцевой сразу после ДТП, заявил, в блоке управления Лексуса осталась информация про последнюю скорость Лексуса - 102 км в час. В прокуратуре говорят - не указано время и дата, когда скорость была зафиксирована, а значит, скорость 102 учитывать не могут. Эксперт говорит, что скорость записана в момент, после которого авто двигаться не могло.

Прокуратура говорит: "Зайцева тормозила". Эксперт Лексуса говорит, стоп-сигналы - это не тормоза, это сработка системы курсовой устойчивости.

Прокуратура говорит - мы ничего не скрывали, вся информация есть в материалах дела. Но в материалах дела 9 томов, и обвинение озвучивает только то, что считает нужным. И одно дело - написано в томах, другое - использовать эту информацию для экспертиз.

Прокуратура говорит - не важно, сколько ехала Зайцева - 75 или 102, она все равно превысила скорость. Техэксперт из института Бокариуса заявил, что действия и Зайцевой и Дронова стали причиной ДТП. И что для самого факта нарушения правил дорожного движения действительно неважно превысила Зайцева скорость на 10 или на 50 км в час. А вот для механизма аварии скорость важна. Одно дело, когда удар произошел при 75 км в час, другое 102. Разлет авто совершенно разный, а возможно, и количество жертв. Зайцеву замечают в больничке. Под конвоем, без наручников. Адвокат Зайцевой говорит - проверяли голову. Раскаяние. Зайцева просила прощение по бумажке. На вопрос Матвеевой знает ли она имена погибших и пострадавших - промолчала. Ее сводного брата, патрульные останавливают пьяным на рулем. На первом заседании Зайцева плакала, сейчас приходит "со свежими" бровями. Еще несколько заседаний и приговор.

Фото: расследование ДТП с участием Зайцевой (facebook.com/Тетяна Доцяк)

Напомним, ранее были раскрыты детали об исчезновении важного свидетеля по делу Зайцевой. Врач-нарколог, осматривавшая Зайцеву уволилась. Медицинский работник Елена Федирко, которая принимала участие в осмотре виновницы ужасного дорожного происшествия уволилась по собственному желанию. После увольнения женщина исчезла неизвестно куда и даже перестала отвечать на телефонные звонки. Федирко не являлась на суд. А ранее эксперты обнаружили неожиданные детали ДТП. Они сообщили, что аварии нельзя было избежать, поскольку ПДД были нарушены обоими участниками происшествия

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