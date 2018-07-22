"Ее больше не видели": раскрыты детали исчезновения главного свидетеля в деле Зайцевой

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву, уволилась длительное время назад

Медик Елена Федирко, которая осматривала виновницу трагического ДТП Елену Зайцеву и брала у нее кровь на анализ, уволилась с работы по собственному желанию. Об этом сообщает "ТСН".

"Елена Федирко официально зарегистрирована и прописана вместе с сыном по харьковскому адресу, однако там с журналистами общаться отказываются. Соседи говорят, что не видели врача уже два месяца – к ней неоднократно приходили судебные приставы, чтобы вручить повестку, но тщетно. Нет женщины и по всем другим адресам – родственников, у которых она может находиться. Из наркодиспансера, где работала Федирко, она внезапно уволилась два месяца назад", - говорится в сообщении.

В то же время в самом наркодиспансере рассказали, что Федирко уволилась "по личному заявлению, по обоюдному согласию", после чего ее больше не видели. Не удалось связаться с женщиной и журналистам – она не отвечает по номеру телефона.

По словам адвоката Ларисы Матвеевой, защита Зайцевой может воспользоваться ситуацией.

"Что касается, например, количества анализов, которые были отобраны, как они были отобраны, почему в таком количестве, кто отбирал повторно анализы, если они отбирались вообще, в принципе", - сказала она.

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Кстати, в деле Елены Зайцевой, которую обвиняют в ужасной ДТП в Харькове, где погибли шесть человек, произошел неожиданный поворот. Ключевой свидетель трагедии пропал неизвестно куда. На суд не является бывший врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

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