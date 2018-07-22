"Її більше не бачили": розкрито деталі зникнення головного свідка у справі Зайцевої

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій/УНІАН)

Лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву, звільнилася тривалий час тому

Медик Олена Федірко, яка оглядала винуватця трагічної ДТП Олену Зайцеву і брала у неї кров на аналіз, звільнилася з роботи за власним бажанням. Про це повідомляє "ТСН".

"Олена Федірко офіційно зареєстрована і прописана разом з сином за харківською адресою, однак там з журналістами відмовляються спілкуватися. Сусіди кажуть, що не бачили лікаря вже два місяці – до неї неодноразово приходили судові пристави, щоб вручити повістку, але марно. Немає жінки і за всіма іншими адресами – родичів, у яких вона може перебувати. З наркодиспансеру, де працювала Федірко, вона раптово звільнилася два місяці тому", - йдеться в повідомленні.

У той же час в самому наркодиспансері розповіли, що Федірко звільнилася "за особистою заявою, за обопільною згодою", після чого її більше не бачили. Не вдалося зв'язатися з жінкою і журналістам – вона не відповідає за номером телефону.

За словами адвоката Лариси Матвєєвої, захист Зайцевої може скористатися ситуацією.

"Що стосується, наприклад, кількості аналізів, які були відібрані, як вони були відібрані, чому в такій кількості, хто відбирав повторно аналізи, якщо вони відбиралися взагалі, в принципі", - сказала вона.

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До речі, у справі Олени Зайцевої, яку звинувачують у жахливій ДТП у Харкові, де загинули шестеро людей, стався несподіваний поворот. Ключовий свідок трагедії зник невідомо куди. На суд не прийшла колишній лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії.

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