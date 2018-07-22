"Куди зникли сеча і кров Зайцевої": журналістка висвітлила хід подій масштабного ДТП у Харкові

Своєю думкою з приводу події і пов'язаних з ним подальших подій, українка опублікувала в соцмережі
Висвітлити справу Олени Зайцевої, сумно відомої дівчини, яка збила 18 жовтня 2017 року 11 осіб в Харкові, взялася журналістка Тетяна Доцяк. Тетяна детально і по пунктах описала хід подій ДТП і наступних судових процесів на своїй сторінці в Facebook.
"Той випадок, коли твій адвокат топить, що у тебе страшні головні болі, а ти не втрималася і прийшла на засідання зі свіжими бровами", – саме такими словами розпочинає своє звіт журналістка. Тетяна Доцяк докладно описала те, що їй відомо про цю справу, чим викликала бурхливу реакцію в соціальній мережі.
Хтось хвалив Тетяну за написаній нею аналіз, але в цілому коментарі були вкрай негативними і свідчили наступне: "Бездушні скоти. Вони реально думають, що їм все можна. Механізм відмазування запущений на повну", "ну як же так?! Як таке можливо? Навіть резонансна справа примудряються зам'яти", "Лікар, що проводила експертизу, зникла, ні на роботі і вдома, телефон мовчить", "як за великі гроші піти від відповідальності".
Ось дослівно все, що опублікувала журналістка на своїй сторінці в соціальній мережі:
"Отже, все, що знаю про справу Зайцевої-Дронова.
У Зайцевої ще два пом'якшуючих - визнання провини і матеріальне погашення шкоди. Дронову загрожує загрожує 10 років. Зайцевої максимум 7, так як з пом'якшуючими обставинами прокуратура вимагатиме не більше 2/3 від максимального терміну.
Зайцева - зведена сестра екс-прокурора Черкаської області часів Януковича, студентка універу. Авто 2016 року - 2 млн грн. Шість порушень ПДР за рік, за що складені протоколи.
Біоматеріалу виявилося в кілька разів менше, ніж потрібно. З цієї причини експерти не зможуть провести повторний аналіз на наркотики. Але прокуратура пізніше скаже - дві токсикологічні експертизи не виявили опіатів, насправді повторний аналіз навіть не проводився. Прокуратура скаже - перший аналіз сечі з опіатами не сказав багато їх чи мало, і тому не можуть трактувати це як обтяжуюча обставина.
насправді знайдених опіатів у сечі достатньо для обтяжуючих обставин, це заявить у суді представник потерпілих Лариса Матвєєва, і буде клопотати про це в суді. Чи врахує суд при винесенні вироку - питання.
Та чи може це бути результатом прийому однієї таблетки пенталгіну за добу до ДТП. До речі, під час огляду Зайцева заявила, що ніяких таблеток не приймала і травм раніше не мала.
Опіати - це одна таблетка пенталгіну за добу до аварії. Представники потерпілих Лариса Матвєєва і Дмитро Марцонь наполягають - не важливо, як опіати потрапили в організм, навіть якщо це таблетки - Зайцева не мала права приймати їх за кермом.
Нагадаю, що авто Зайцевої коштує 2 млн грн. А батьки водія Энгибаряна за вбитого ним на пішохідному переході хлопця заплатили матері 80 тисяч доларів. Зайцеви оцінили життя людини у два айфона.
Представники потерпілих заявляють, що за законом немає часткового погашення шкоди, а від грошей Зайцевих відмовилися більше половини потерпілих. Значить це не може бути пом'якшувальною обставиною. Навіть якщо б взяли гроші 11 з 12 потерпілих. Але прокуратура думає інакше.
Зайцевої, дівчата з надздібностями, яка одночасно бачила насувається авто Дронова, миготливий зелений світлофор для Зайцевої і спідометр, де було 70-75 км на годину.
Прокуратура каже: "Зайцева гальмувала". Експерт Лексуса каже, стоп-сигнали - це не гальма, це спрацювання системи курсової стійкості.
Прокуратура каже - ми нічого не приховували, вся інформація є в матеріалах справи. Але в матеріалах справи 9 томів, і звинувачення озвучує тільки те, що вважає за потрібне. І одна справа - написано в томах, інше - використовувати цю інформацію для експертиз.
Фото: розслідування ДТП з участю Зайцевої (facebook.com/Тетяна Доцяк)
Нагадаємо, раніше були розкрито деталі про зникнення важливого свідка у справі Зайцевої. Лікар-нарколог, оглядала Зайцеву звільнилася. Медичний працівник Олена Федірко, яка брала участь в огляді винуватиці жахливого дорожнього події звільнилася за власним бажанням. Після звільнення жінка зникла невідомо куди і навіть перестала відповідати на телефонні дзвінки. Федірко не була на суд. А раніше експерти виявили несподівані деталі ДТП. Вони як повідомили, що аварії не можна було уникнути, оскільки ПДР були порушені обома учасниками події
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