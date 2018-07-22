"Куди зникли сеча і кров Зайцевої": журналістка висвітлила хід подій масштабного ДТП у Харкові

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Своєю думкою з приводу події і пов'язаних з ним подальших подій, українка опублікувала в соцмережі

Висвітлити справу Олени Зайцевої, сумно відомої дівчини, яка збила 18 жовтня 2017 року 11 осіб в Харкові, взялася журналістка Тетяна Доцяк. Тетяна детально і по пунктах описала хід подій ДТП і наступних судових процесів на своїй сторінці в Facebook.

"Той випадок, коли твій адвокат топить, що у тебе страшні головні болі, а ти не втрималася і прийшла на засідання зі свіжими бровами", – саме такими словами розпочинає своє звіт журналістка. Тетяна Доцяк докладно описала те, що їй відомо про цю справу, чим викликала бурхливу реакцію в соціальній мережі.

Хтось хвалив Тетяну за написаній нею аналіз, але в цілому коментарі були вкрай негативними і свідчили наступне: "Бездушні скоти. Вони реально думають, що їм все можна. Механізм відмазування запущений на повну", "ну як же так?! Як таке можливо? Навіть резонансна справа примудряються зам'яти", "Лікар, що проводила експертизу, зникла, ні на роботі і вдома, телефон мовчить", "як за великі гроші піти від відповідальності".

Ось дослівно все, що опублікувала журналістка на своїй сторінці в соціальній мережі:

"Отже, все, що знаю про справу Зайцевої-Дронова.

Лексус на великій швидкості проскакує на червоний, чіпляє "Фольксваген", що стартує на жовтий. Лексус відлітає на тротуар - 6 загиблих, 6 постраждалих. У звинуваченні вина обох учасників. У Дронова проїзд на жовтий, зупинка за розподільчою рискою і не переконався в безпеці. У Зайцевої - проїзд на червоний і перевищення швидкості.

У Зайцевої ще два пом'якшуючих - визнання провини і матеріальне погашення шкоди. Дронову загрожує загрожує 10 років. Зайцевої максимум 7, так як з пом'якшуючими обставинами прокуратура вимагатиме не більше 2/3 від максимального терміну.

Дронов - торгує продуктами харчування та тютюновими виробами. Авто 2007 року - 500 тисяч грн. Протягом року вже потрапляв в аварію, що призвело до пошкодження транспортних засобів.

Зайцева - зведена сестра екс-прокурора Черкаської області часів Януковича, студентка універу. Авто 2016 року - 2 млн грн. Шість порушень ПДР за рік, за що складені протоколи.

Патрульні вимагають у Зайцевої водійське посвідчення, в неї його немає, просить когось підвезти. Протокол копи не становлять. На огляд Зайцева їде в авто поліцейської, яку знає 17 років. В авто їде і мати Зайцевої. Червоний автомобіль, з яким, можливо, влаштувала гонки Зайцева, поліція не знайшла. Хоча свідок описує марку авто і водія - високий блондин у шкіряній куртці, зупинився на місці ДТП, вийшов з Мазди, подивився на все і поїхав. При цьому на вулицях Харкова кілька сотень відеокамер. Дронов лягає в лікарню, слідчі не можуть його знайти, це буде один з аргументів утримання під вартою. Зате скільки завгодно Дронова знаходять журналісти. У Зайцевої двічі беруть кров і сечу на алкоголь і наркотики. У сечі знаходять опіати. Аналізи беруть під контролем журналістів і громадськості - на цьому наполягає прокуратура. Насправді ніхто не бачив скільки чого у Зайцевої взяли, і навряд чи хто розумів скільки чого повинні взяти.

Біоматеріалу виявилося в кілька разів менше, ніж потрібно. З цієї причини експерти не зможуть провести повторний аналіз на наркотики. Але прокуратура пізніше скаже - дві токсикологічні експертизи не виявили опіатів, насправді повторний аналіз навіть не проводився. Прокуратура скаже - перший аналіз сечі з опіатами не сказав багато їх чи мало, і тому не можуть трактувати це як обтяжуюча обставина.

насправді знайдених опіатів у сечі достатньо для обтяжуючих обставин, це заявить у суді представник потерпілих Лариса Матвєєва, і буде клопотати про це в суді. Чи врахує суд при винесенні вироку - питання.

Куди зникла сеча і кров Зайцевої або чому їх взяли в кілька разів менше, ніж потрібно, могла б прояснити нарколог Федірко. Але вона зникла - звільнилася і поїхала з Харкова. Матвєєва вимагає розшукати і доставити приводом, але прокурор прямо говорить, що не хоче цим займатися. У підсумку - нарколога чекаємо вже 2 місяці. Вона ж ключовий свідок, і могла б пояснити що означає запис в протоколі огляду Зайцевої "хода хитка, пальце-носова проба виконана не точно, рухова сфера загальмована, поза Ромберга не стійка, зіниці звужені".

Та чи може це бути результатом прийому однієї таблетки пенталгіну за добу до ДТП. До речі, під час огляду Зайцева заявила, що ніяких таблеток не приймала і травм раніше не мала.

Захист Зайцевої пояснює, звідки опіати - перенесена в підлітковому віці аварія, Зайцеву мучать головні болі, із-за чого вона приймає пенталгін.

Опіати - це одна таблетка пенталгіну за добу до аварії. Представники потерпілих Лариса Матвєєва і Дмитро Марцонь наполягають - не важливо, як опіати потрапили в організм, навіть якщо це таблетки - Зайцева не мала права приймати їх за кермом.

Мати Зайцевої кожному потерпілому передає по 50 тис грн на картку або особисто, запевняючи, що більше немає і в іншому випадку не отримають нічого.

Нагадаю, що авто Зайцевої коштує 2 млн грн. А батьки водія Энгибаряна за вбитого ним на пішохідному переході хлопця заплатили матері 80 тисяч доларів. Зайцеви оцінили життя людини у два айфона.

Слідчий дзвонить потерпілим і просить підтвердити факт отримання грошей. Також потрібно написати, що потерпілі претензій не мають. А це, нагадаю, мінус дві третини максимального терміну.

Представники потерпілих заявляють, що за законом немає часткового погашення шкоди, а від грошей Зайцевих відмовилися більше половини потерпілих. Значить це не може бути пом'якшувальною обставиною. Навіть якщо б взяли гроші 11 з 12 потерпілих. Але прокуратура думає інакше.

Швидкість Фольксвагена і Лексуса експертами не встановлена. Хоча зробити це задачка для 5 класу. Відстань від будинку до будинку поділити на кількість секунд, за які його авто проїхали. Експерт інституту Бокаріуса цього зробити не зміг. Слідчі та експерти для механізму ДТП беруть свідчення Ковальової - пасажирки і подруги.

Зайцевої, дівчата з надздібностями, яка одночасно бачила насувається авто Дронова, миготливий зелений світлофор для Зайцевої і спідометр, де було 70-75 км на годину.

Експерт автосалону "Лексус", який оглядав авто Зайцевої відразу після ДТП заявив, що в блоці управління Лексуса залишилася інформація про останню швидкість Лексуса - 102 км на годину. У прокуратурі кажуть - не зазначено час та дата, коли швидкість була зафіксована, а значить, швидкість 102 враховувати не можуть. Експерт каже, що швидкість записана в момент, після якого авто рухатися не могло.

Прокуратура каже: "Зайцева гальмувала". Експерт Лексуса каже, стоп-сигнали - це не гальма, це спрацювання системи курсової стійкості.

Прокуратура каже - ми нічого не приховували, вся інформація є в матеріалах справи. Але в матеріалах справи 9 томів, і звинувачення озвучує тільки те, що вважає за потрібне. І одна справа - написано в томах, інше - використовувати цю інформацію для експертиз.

Прокуратура каже - не важливо, скільки їхала Зайцева, 75 або 102, вона все одно перевищила швидкість. Техэксперт з інституту Бокаріуса заявив, що дії і Зайцевої та Дронова стали причиною ДТП. І що для самого факту порушення правил дорожнього руху дійсно неважливо перевищила Зайцева швидкість на 10 або на 50 км на годину. А ось для механізму аварії швидкість важлива. Одна справа, коли удар стався за 75 км на годину, інше 102. Розліт авто абсолютно різний, а можливо, і кількість жертв. Зайцеву помічають у лікарні. Під конвоєм, без наручників. Адвокат Зайцевої каже - перевіряли голову. Каяття. Зайцева просила прощення за папірці. На питання Матвєєвої вона знає імена загиблих і постраждалих - промовчала. Її зведеного брата, патрульні зупиняють п'яним за кермом. На першому засіданні Зайцева плакала, зараз приходить "зі свіжими" бровами. Ще кілька засідань і вирок.

Фото: розслідування ДТП з участю Зайцевої (facebook.com/Тетяна Доцяк)

Нагадаємо, раніше були розкрито деталі про зникнення важливого свідка у справі Зайцевої. Лікар-нарколог, оглядала Зайцеву звільнилася. Медичний працівник Олена Федірко, яка брала участь в огляді винуватиці жахливого дорожнього події звільнилася за власним бажанням. Після звільнення жінка зникла невідомо куди і навіть перестала відповідати на телефонні дзвінки. Федірко не була на суд. А раніше експерти виявили несподівані деталі ДТП. Вони як повідомили, що аварії не можна було уникнути, оскільки ПДР були порушені обома учасниками події

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