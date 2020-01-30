Куда пойти в Киеве в феврале: шоу Мамахохотала, Cirque du Soleil и другие яркие события

Февральские холода – не повод сидеть дома, тем более что последний месяц зимы обещает быть богатым на различные интересные и содержательные мероприятия. На сценах и концертных площадках будет тепло от мастерского исполнения классических и современных произведений, а на локациях любимого парка ВДНГ для всех выходных запланированы веселые тематические праздники.

Зимова країна на ВДНГ

Метро "Выставочный центр"

До 1 марта, каждые выходные новая программа (билеты)

Невероятные развлечения на ВДНГ не прекращаются, а наоборот, набирают обороты. Каждую субботу и воскресенье до конца февраля в парке будут устраивать тематические праздники: три гастрономических уик-энда – сала, наливок и вареников, а также праздник ко Дню всех влюбленных. Кроме того, парк-фестиваль традиционно каждый день приглашает гостей на локации проекта – на каток, тюбинговые горки, в "Замок ледовых скульптур", в контактный зоопарк и на тропическую ферму с живыми бабочками.

Уик-энд наливок

1 и 2 февраля согрейтесь на празднике самых популярных украинских напитков. Будут разнообразнейшие вкусы и ароматы: настойки на хрене, облепихе, вишне, много видов пунша, глинтвейна, грога и другие авторские напитки, все с дегустацией. Развлекательная программа тоже не даст заскучать: сценические выступления, конкурс на самую оригинальную наливку и соревнования за звание "Госпожа Пьяная Вишня" и "Господин Спотыкайло", а также каждый час импровизационные скетчи от героев "Поселения дураков" на тему сельской жизни.

Уик-энд вареников

8 и 9 февраля на ВДНГ посвятят любимому блюду многих украинцев – вареникам. Их приготовят множество видов с любой начинкой: и сладкие – с творогом, вишнями, черникой, и соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареным луком или сметаной. Для гостей будут выступать народные коллективы, пройдет лотерея "Эники Беники ели вареники", гастрономические фэшн-показы, зажигательная "вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание "Ловкие челюсти". Будет и тематическая фотозона – по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Самые смелые попытаются развить в себе фантастические способности, как у Пацюка из повести, – заставить вареник левитировать.

Уик-энд любви

14 февраля на ВДНГ состоится установление рекорда Украины – массового поцелуя. Всем, кто любит целоваться и хочет присоединиться к романтическому рекорду, нужно заполнить форму регистрации. Также в течение праздничных выходных 14–16 февраля на ВДНГ – романтическое катание на катке, душистый глинтвейн, катание на качелях и аттракционах, и наконец главный сюрприз – свадьба героев "Зимней страны", снеговиков Няши и Добряка, который сделал любимой предложение со сцены ВДНГ в новогоднюю ночь.

Уик-энд сала

22–23 февраля ВДНГ собирает поклонников еще одного традиционного украинского продукта – сала. Обещают множество разновидностей: свежее, соленое, подкопченное, жареное, даже в шоколаде. Можно будет попробовать и купить сальца домой на праздничной ярмарке. Не обойдется в эти выходные без дегустаций, конкурсов и праздничного концерта, также организаторы устраивают забавный аттракцион для "определения" национальной силы – "Саломер".

Ray Collins' Hot-Club

Caribbean Club

01 февраля, 19:00 (билеты) Немецкую группу Ray Collins 'Hot-Club называют свинговым оркестром №1 в Европе. Вскоре артисты отпразднуют 20-летие творческой деятельности, имеют в своем активе 13 альбомов. За первый – Shaking That Boogie – в 2001 году Ray Collins 'HOT-CLUB назвали одним из лучших свинговых коллективов мира. А уже в 2005 году их хит Barefoot стал саундтреком к известному фильму Barfuß ( "Босиком") Тиля Швайгера. На концертах Ray Collins 'HOT-CLUB зрители погружаются в особую атмосферу концертов 40-50-х годов прошлого века, когда на танцплощадках царили мелодии в стилях джамп-блюз, свинг и джайв. Во время выступлений девяти участников оркестра сочетаются виртуозное исполнение музыки и яркое шоу. Музыканты объехали с гастролями весь мир, а с 2011 в график их выступлений входит и Украина. 1 февраля Ray Collins 'HOT-CLUB представят в Киеве свой новый альбом When Night Сomes to Berlin, который вышел в ноябре 2019-го. Вместе с немцами на сцене Caribbean Club споет украинская группа "Руки'в Брюки".

Выставка костюмов "Магия кино"

ВДНГ, метро "Выставочный центр"

До 13 февраля, 12:00-20:00 (билеты)

Уникальный совместный проект компаний FILM.UA Group StarLight Entertainment позволит посетителям увидеть собственными глазами, как рождается мир, который мы наблюдаем на экране, и раскрыть некоторые секреты кино- и телепроизводства. Здесь можно больше узнать о разных тонкостях профессии, увидеть, какую кропотливую работу проделывают все сотрудники, причастные к созданию экранных и сценических образов, и как важна в этом деле художественная составляющая. Без сомнениях, всех гостей поразит коллекция уникальных костюмов, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов выставки зрители увидят костюмы со съемок исторического экшена "Захар Беркут", мелодрамы "Віддана", сериала "Кріпосна", выступлений спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также уникальные образы из капсульной коллекции MAVKA по мотивам мультфильма "Мавка. Лісова пісня" (его премьера ожидается в 2021 году, а персонажи представлены в Замке ледовых скульптур на ВДНГ до 1 марта).

Для детей до 3 лет вход в сопровождении родителей бесплатный.

Детектив. Отель

Национальный дворец искусств "Украина"

06 февраля, 19:00 (билеты)

Захватывающий интерактивный спектакль, в котором развитие сюжета зависит от зрителей (всего 13 вариантов, выбираются путем голосования). Тут есть все атрибуты настоящего детектива: отель, который невозможно покинуть, девять людей разного возраста, рода занятий и жизненных ценностей, и… убийца! Каждый из клиентов – потенциальная жертва, но только зрителям в зале решать, кому умереть, а кому остаться в живых. Все происходящее на сцене настолько правдоподобно, что просто дрожь пробирает, в чем, несомненно заслуга талантливых сценаристов и актеров театра Egoist. Они также просят посетителей после окончания не раскрывать карты друзьям и знакомым, которые еще не видели спектакль. Представление идет на русском языке, продолжительность 1 час 30 минут, без антракта.

"Мамахохотала" – праздничный концерт "Всім кохання"

Freedom Hall

13 февраля, 20:00 (билеты) Популярная юмористический студия уже более 7 лет создает телешоу, сериалы и смешные вирусные ролики. Артисты выпустили 11 сезонов собственного юмористического шоу на телеканале НЛО TV и много других оригинальных проектов. Во время выступлений студии "Мамахохотала" зрители наблюдают на сцене образы простых украинских людей, которых показывают весело и по-доброму, а забавные ситуации, которые случаются с персонажами, обязательно вызывают улыбку. Шутки на актуальные темы заставляют задуматься и взглянуть на себя со стороны, увидеть то, что в будничной суете никогда не замечаешь. 13 февраля юмористы приглашают всех поклонников на свою новую программу, которая будет проходить с телесъемкой. Также зрителей ждет множество приятных сюрпризов: розыгрыш ценных подарков, фото- и автограф-сессия с актерами на сцене. #ПРОЛЮБОВ

Stereo Plaza

14 лютого, 19:00 (билеты) Всем, кто размышляет, как порадовать своих любимых в День святого Валентина, рекомендуем подарить билеты на большой концерт #ПРОЛЮБОВ от самых романтичных коллективов Украины. Группу "Друга Ріка" и его лидера Валерия Харчишина уже много лет называют главными рок-романтиками нашей сцены. Под их лирические композиции "Вже не один", "Так мало тут тебе", "Три хвилини", "Дотик" мы танцевали, целовались, безумно влюблялись, расставались навсегда и мечтали о счастье. Сегодня "Друга Ріка" все так же поет #ПРОЛЮБОВ и помогает понять и узнать это прекрасное чувство во всех его проявлениях. "Скрябін" – коллектив, любовь к которому испытывает, наверное, каждый меломан. Они всегда пели #ПРОЛЮБОВ к музыке, к Родине и родным людям. И для поклонников очень важно, как группа сейчас хранит память о Кузьме. Партии Андрея Кузьменко в составе "Скрябіна" с 2018 года выполняет Yurcash, и они звучат так же убедительно, как во времена Кузьмы. Молодая группа LETAY ворвалась в украинский шоу-бизнес совсем недавно, но их лидер Илья Резников просто покорил зрителей Нацотбора "Евровидение-2019" оригинальным театрализованным номером и романтическим песенным признанием "Мила моя". И LETAY продолжает петь #ПРОЛЮБОВ. Его трек "Кохайтесь" стал частью саундтрека к фильму "Свингеры-2", а в лирическом видео "Лицарю личить сталь" рефлексии любви переплетаются с размышлениями о стране.



Notre Dame de Paris Le Concert

Национальный дворец искусств "Украина"

14 февраля, 19:00 (билеты) Один из крупнейших мировых хитов, культовый мюзикл по мотивам классического романа "Собор Парижской Богоматери" уже более 20 лет восхищает зрителей по всему миру. Тексты написал Люк Пламондон, музыку – Риккардо Коччанте. Три года назад в столице с аншлагом прошло два концерта украинской версии Notre Dame de Paris, в которых сыграли участники шоу "Голос страны". И вот легендарное представление снова в Киеве. Трагическую историю о юной Эсмеральде и трех мужчинах, которые без ума от любви к прекрасной цыганке, споют семь пркекрасных вокалистов, а помогать им будут симфонический оркестр, хор и рок-бэнд. Всего в концерте будет задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования.

Cirque du Soleil. Crystal

Дворец спорта

13–16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00 (билеты)

Название легендарной компании, основанной в 1984 году, уже больше 35 лет не сходит с афиш по всему миру. Сегодня в постановках Cirque du Soleil занято более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран. В 2019 году по всему миру одновременно представлено около 19 спектаклей. В своей работе компания объединяет цирковое мастерство с великолепной хореографией, виртуозным музыкальным сопровождением, оригинальным дизайном костюмов и декораций.

Crystal – проект известных режиссеров Шэны Кэрролл и Себастьяна Солдевилья, первое шоу, исполняемое на катке, со множеством акробатических трюков и прекрасных номеров в исполнении известных фигуристов. Главная героиня, творческая личность, расскажет зрителям историю о самопознании и погрузит зрителей в свой внутренний мир. Шоу рекомендовано для всех возрастов. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети старше 14 лет могут прийти без сопровождения взрослых, дети до 14 лет – в сопровождении взрослых, которым также нужен билет.

Он моя сестра

Дом офицеров

16 февраля, 19:00 (билеты)

Сюжетная основа этой блистательной постановки как никогда актуальна – это тема терпимости к представителям всяких меньшинств, а попросту толерантности к тем, кто выбивается из общепринятых рамок. Главный герой Рэй – человек старой закалки и с вполне традиционными представлениями о том, как должен выглядеть и вести себя мужчина. И его несказанно раздражает, если не сказать бесит, живущий по соседству чудак по имени Полли, который щеголяет в ярких женских нарядах и "боевом" раскрасе, да еще и любит громкую музыку. Но когда приходит беда, почему-то на помощь Рэю не приходит никто, кроме эпатажного и манерного соседа. И ярый борец со всякими "фриками" вдруг осознает, что под аляповатыми шмотками его спасителя скрывается настоящий друг и брат. Или… сестра.

Великолепная игра исполнителей главных ролей Анатолия Хостикоева и Владимира Горянского подарит невероятное удовольствие, а глубокий смысл этой истории заставит зрителей задуматься над жизненной ситуацией, которая может произойти с каждым из нас.



DreamBIG Forum – Форум больших мечтателей

Дворец спорта

27 февраля, 11:00 (билеты)

Это масштабное мероприятие расскажет гостям как важно уметь и не бояться мечтать. Ведь именно мечтатели никогда не сдаются, борются до последнего и в конце концов добиваются невероятных высот. Они всегда воплощают в жизнь самые передовые идеи, осуществляют грандиозные планы, строят величественные здания, бьют рекорды в разных сферах.

Чтобы поделиться своим опытом и энергией, лучшие из мечтателей собирают DreamBIG Forum. Это форум для тех, кто всегда стремится двигаться вперед, ставит перед собой большие цели и мечтает по-крупному. Организатор – украинский бизнесмен и филантроп Артур Мхитарян, основатель самой инновационной девелоперской компании Украины Taryan Group, которая создает крутые проекты на рынке недвижимости страны: Tsarsky, Royal Tower, Jack House, Taryan Towers. Артур признан лучшим топ-менеджером строительной отрасли 2018 и 2016 годов по версии Delo.ua, он обладатель премии Business Speaker Awards 2019, входит в топ-15 рейтинга "Лидеры изменений" по версии журнала "БИЗНЕС".

Топ-спикеры DreamBIG Forum расскажут гостям о своем опыте, самых успешных кейсах, поделятся практическими советами. На форуме выступят: основатель Taryan Group Артур Мхитарян, автор мирового бестселлера "48 законов власти" Роберт Грин, бизнесмен и государственный деятель Ахмед Бин Байат, маркетолог, основатель и СЕО FEDORIV Group Андрей Федорив, первый президент Украины Леонид Кравчук, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. Вести мероприятие будет известная актриса и телеведущая Маша Ефросинина.

Всю прибыль от продажи билетов на DreamBIG Forum направят на благотворительность.

"Голос скрипки"

МКЦ им. И. Козловского

28 февраля, 19:00 (билеты)

Необыкновенно красивый камерный концерт, который будто перенесет зрителей на триста лет наз, когда музыку исполняли при свете свечей. На сцене АРТ-Центра имени Ивана Козловского Национального академического театра оперетты выступит скрипачка Мирослава Которович. Артистка происходит из известной художественной семьи, ее отец – выдающийся скрипач и дирижер Богодар Которович, единственный в мире, кто дал два концерта на легендарной скрипке Cannone Никколо Паганини за пределами Италии. А мать – арфистка Наталья Кметь – участвует в концертах симфонической и камерной музыки в составе ведущих творческих коллективов Украины, гастролирует в Германии, Франции, Италии. Мирослава Которович с юношеских лет демонстрировала свое музыкальное мастерство, она обладательница многочисленных премий. Аккомпанировать ей на клавесине будет еще одна известная артистка, лауреат международных конкурсов Ольга Шадрина-Лапоть. В программе выступления прозвучат произведения Максима Березовского, Иоганна-Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Генриха Игнаца Франца фон Бибера.