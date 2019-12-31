Культура и искусство: знаменитые украинцы, которые умерли в 2019 году

Новый 2020 год Украина встречает без некоторых своих самых ярких представителей и светочей в сфере культуры, имена которых навсегда вписаны в историю литературы, театра, музыки и кино.

В уходящем году наша страна простилась с выдающимися писателями, актерами и артистами, такими как легендарные Юрий Мушкетик, Валентина Зимняя, Сергей Романюк, Валентин Мороз, Зинаида Цесаренко... и список, к сожалению, продолжается. Styler предлагает вспомнить классиков и мэтров, жизнь которых оборвалась в уходящем 2019 году.

Признанный мастер современной украинской прозы и автор десятков культовых произведений Юрий Мушкетик скончался 6 июня в возрасте 90 лет. Его называли классиком современной украинской литературы. Автор таких романов, как "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман" был отмечен наивысшим знаком отличия Герой Украины.

Юрий Михайлович родился 21 марта 1929 года в селе Вертиевка под Черниговом в семье сельских активистов. После окончания школы учился на филологическом факультете Киевского университета, затем - в аспирантуре при кафедре украинской литературы. С 1956 года работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Днепр". До 2001 года возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Творчество писателя многогранно. По произведениям Мушкетика снят кинофильм "Біла тінь", фильмы "Позиція", "Біль" и другие.

Юрий Мушкетик (фото: wz.lviv.ua)

14 февраля умер уроженец Николаевской области, знаменитый советский эстрадный певец и актер Сергей Захаров. Ему было 68 лет. Артист, которого публика полюбила за песни "Очи черные", "Любовь, любовь", "Люблю тебя", "Белый снег", "О тебе и о себе", "Три белых коня" и другие, умер от сердечной недостаточности буквально за пару недель до своего очередного концерта.

Захаров был солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. В 1975 году вместе с Людмилой Гурченко и Андреем Мироновым снялся в фильме "Небесные ласточки". В 70-х годах он считался одним из самых популярных молодых исполнителей эстрады.

Захаров побывал с гастролями в 43 странах мира, включая Великобританию, США, Германию, Италию, Испанию и другие.

Сергей Захаров (фото: facebook.com)

Легендарный украинский диссидент, историк, политзаключенный и автор более 100 научных трудов Валентин Мороз умер во Львове 16 апреля через день после своего 83-летия. Человек-эпоха, как его называли, был одним из лидеров национального движения.

Валентин Мороз был доктором гуманитарных наук Государственного Колледжа Джерси, членом Объединения украинских писателей "Слово". Историка и писателя считают одним из самых радикальных представителей украинского национального движения. Знаменитый диссидент написал более 30 книг.

Валентин Мороз (Фото: ukrnationalism.com)

17 июля в Киеве на 92-м году жизни скончалась народная артистка Украины, театральный педагог и талантливая актриса Валентина Зимняя. Среди ее учеников - Анатолий Гнатюк, Евгений Нищук, Снежана Егорова, Лилия Ребрик, Андрей Вовкун, Андрей Середа, Инна Капинос, Олесь Санин, Петро Мага и многие другие.

Валентина Ивановна родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. В 1950 году она окончила Киевский театральный институт. Много лет проработала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра им. О. Кобылянской. С 1969 года стала преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения.

На ее счету много главных ролей в популярных театральных постановках, а также роли в кино.

Валентина Зимняя (knutkt.com.ua)

2 сентября в Кременце под Тернополем в результате ДТП погиб обладатель гран-при фестиваля "Червона Рута", легендарный украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин.

В 1987 году он создал квартет "Птах", в 1988-1990 году работал в театре-студии "Не журись!" во Львове. В 1989 году впервые исполнил публично "Ще не вмерла Украина" на заключительном концерте фестиваля "Червона Рута". С 1990 года начал выступать с концертами в качестве кобзаря.

В последние годы жил в городе Кременец Тернопольской области и пел в церковном хоре Почаевской лавры. Снялся в нескольких украинских фильмах, гастролировал во многих странах мира.

Василий Жданкин (фото: facebook.com/mykhajlo.masliy)

27 марта в возрасте 82 лет умерла Зинаида Цесаренко - заслуженная артистка Украины, прослужившая более пятидесяти лет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга в Крыму. В коллектив театра Франко Зинаида Васильевна пришла в 1965 году.

Значительная часть образов, которые воплотила актриса, стали истинным достоянием национальной сцены: Анна "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксана "Майская ночь", Секлета "За двумя зайцами" М. Старицкого, Климена "Кассандра" Леси Украинки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Энеида" И. Котляревского, миссис Пирс "Пигмалион" Б. Шоу, Лиза "Крошка Цахес" Э. Гофмана и многие другие.

Зинаида Цесаренко (фото: соцсети)

9 апреля в возрасте 73 лет скончался выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк, спустя пять дней после своего дня рождения.

Народный артист Украины, политик Богдан Бенюк - младший брат Петра Бенюка.

Он долгие годы работал в Национальном академическом украинском драматическом театре им. М. Заньковецкой во Львове, заслужив славу удивительно харизматического актера, игра которого восхищала зрителей.

Петр Бенюк (Фото: io.ua)

Актер театра и кино, член Национального союза кинематографистов Украины, народный артист Украины Сергей Романюк скончался 3 марта в Ивано-Франковске на 66-м году жизни. Он был известен как артист Украины и популярный актер.

Он учился в студии Национального украинского драматического театра им. Ивана Франко и после начал работать актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра. Наряду с этим, много снимался в кино. Он известен ролями в таких фильмах: "Мамай", "Роксолана", "Иван Сила", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Возвращение Мухтара 2" и "Владыка Андрей".

Сергей Романюк (Фото: zik.ua)