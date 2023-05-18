Кулю знайшли у серця. Військовий із Покровська повернувся на фронт після тяжкого поранення: зворушлива історія

Деталі історії

"Мені 54 роки, родом із Покровська, Донецької області. Працював шахтарем, прохідником був. Тому вже вийшов на пенсію, у шахтарів вона раніше. У 15-му (році - ред.) мене мобілізували, але через стан здоров'я одразу комісували", - сказав Віталій.

У 2022 році він сам попросився на фронт і його прийняли до Нацгвардії, служив у лавах 5 Слобожанської бригади.

У лютому 2023 року Вікторович отримав поранення на бойовому завданні. Захисник відчув гострий пекучий біль у ділянці серця та виділення крові з кашлем. Куля пройшла крізь ліве плече, ліве легке і буквально за міліметри від серця, а потім роздробила поперечний відросток п'ятого грудного хребця.

Він був госпіталізований й лікарі Хмельницької міської лікарні вилучили кулю, яка могла забрати життя Вікторовича. Потім медики подарували її герою на день народження.

З операційної Віталій навіть вийшов сам, без сторонньої допомоги.

Після одужання військового хотіли комісувати, проте він наполіг на поверненні до бойового підрозділу на передову.

Лікарі виявили кулю у серця Віталія (фото: ngu.gov.ua)

Сім'я Вікторовича

"У мене три дочки, три зяті. Двоє воюють, у третього - броня на шахті. Усі працюють на нашу спільну Перемогу", - сказав Вікторович.

Також він розповів, що має п'ятьох онуків: троє хлопчиків і дві дівчинки, ще одну дівчинку чекають.

"От, поїду у відпустку – якраз буде мені подарунок – її народження", – додав захисник України.

Плани після української перемоги

"Після війни себе бачу на дачі у гойдалці, онуки навколо, кури, гуси. Жартую, звичайно. Працювати буду, країну треба буде відновлювати, наш край у руїнах зараз лежить. На пенсію не збираюся. Вже був, нудно там", - підсумував військовий.