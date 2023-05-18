Кулю знайшли у серця. Військовий із Покровська повернувся на фронт після тяжкого поранення: зворушлива історія

Військовослужбовець Віталій Вікторович у лютому 2023 року отримав тяжке поранення, поряд із його серцем застрягла куля. Але після лікування знову повернувся на фронт.
Історію українського захисника розповіли у Національній гвардії України. У чоловіка немає позивного, його називають просто Вікторовичем.
"Мені 54 роки, родом із Покровська, Донецької області. Працював шахтарем, прохідником був. Тому вже вийшов на пенсію, у шахтарів вона раніше. У 15-му (році - ред.) мене мобілізували, але через стан здоров'я одразу комісували", - сказав Віталій.
У 2022 році він сам попросився на фронт і його прийняли до Нацгвардії, служив у лавах 5 Слобожанської бригади.
У лютому 2023 року Вікторович отримав поранення на бойовому завданні. Захисник відчув гострий пекучий біль у ділянці серця та виділення крові з кашлем. Куля пройшла крізь ліве плече, ліве легке і буквально за міліметри від серця, а потім роздробила поперечний відросток п'ятого грудного хребця.
Він був госпіталізований й лікарі Хмельницької міської лікарні вилучили кулю, яка могла забрати життя Вікторовича. Потім медики подарували її герою на день народження.
З операційної Віталій навіть вийшов сам, без сторонньої допомоги.
Після одужання військового хотіли комісувати, проте він наполіг на поверненні до бойового підрозділу на передову.
"У мене три дочки, три зяті. Двоє воюють, у третього - броня на шахті. Усі працюють на нашу спільну Перемогу", - сказав Вікторович.
Також він розповів, що має п'ятьох онуків: троє хлопчиків і дві дівчинки, ще одну дівчинку чекають.
"От, поїду у відпустку – якраз буде мені подарунок – її народження", – додав захисник України.
"Після війни себе бачу на дачі у гойдалці, онуки навколо, кури, гуси. Жартую, звичайно. Працювати буду, країну треба буде відновлювати, наш край у руїнах зараз лежить. На пенсію не збираюся. Вже був, нудно там", - підсумував військовий.
Раніше ми писали про те, як під Бахмутом буханець хліба врятував воїна від кулі.
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