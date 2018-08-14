Купил водку: мужчине по ошибке в кассе выдали крупную сумму денег

Коллаж РБК-Украина

Часть денег счастливчик спрятал в диване

Жителю Ханты-Мансийского округа в кассе по ошибке выдали крупную сумму денег, которую он потратил на спиртные напитки. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в городе Урай, Россия. Мужчина пришел в банк и попытался через банкомат снять 400 рублей со своей карты. Но по каким-то причинам ему это не удалось. Тогда он обратился в кассу, а работница банка, видимо, по невнимательности, вместо 400 рублей выдала ему 400 тысяч рублей (около 163 тысяч гривен).

Мужчина не стал сообщать кассиру об ошибке, а забрал деньги и ушел с ними домой. Часть денег он спрятал в задней части дивана, а часть потратил на алкогольные напитки. К тому времени, как банк обнаружил ошибку и домой к нему нагрянули сотрудники полиции, мужчина успел потратить 600 рублей.

В отношении 42-летнего жителя города Урай Ханты Мансийского округа возбуждено уголовное дело о краже. Как рассказали представители полиции, на допросе мужчина признался, что надеялся на то, что сотрудница банка не обнаружит ошибку и пропавшие деньги.

Кстати, ранее мы писали о том, что собака помогла хозяину выиграть крупный приз в лотерее.

А также сообщали о том, что появилось видео, снятое очевидцем ограбления ломбарда в Киеве.

Видео: РБК-Украина