Купив горілку: чоловікові через помилку в касі видали велику суму грошей

Колаж РБК-Україна

Частину грошей щасливчик сховав у дивані

Жителю Ханти-Мансійського округу в касі помилково видали велику суму грошей, яку він витратив на спиртні напої. Про це повідомили на сайті регіонального управління МВС.

Інцидент стався в місті Урай, Росія. Чоловік прийшов в банк і спробував через банкомат зняти 400 рублів зі своєї картки. Але з якихось причин йому це не вдалося. Тоді він звернувся в касу, а працівниця банку, мабуть, через неуважність, замість 400 рублів видала йому 400 тисяч рублів (близько 163 тисяч гривень).

Чоловік не став повідомляти касиру про помилку, а забрав гроші та пішов з ними додому. Частину грошей він сховав у задній частині дивана, а частину витратив на алкогольні напої. До того часу, як банк виявив помилку і додому до нього прийшли співробітники поліції, чоловік встиг витратити 600 рублів.

Стосовно 42-річного жителя міста Урай Ханти Мансійського округу порушено кримінальну справу про крадіжку. Як розповіли представники поліції, на допиті чоловік зізнався, що сподівався на те, що співробітниця банку не виявить помилку і зниклі гроші.

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Відео: РБК-Україна