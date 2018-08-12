Собака помогла хозяину выиграть крупный приз в лотерею

Иллюстративное фото: французский бульдог (pixabay)

Из-за настойчивого пса хозяину пришлось приобрести лотерейный билет в месте, котором он не планировал

Маленькая собачка, французский бульдог, по кличке Стелла принесла миллион долларов своему хозяину и его друзьям. Американец Стив Хьюз, владелец собачки, сообщил, что его питомец вынудил его купить лотерейный билет на заправочной станции, и тот оказался выигрышным – $1 000 000. Об этом сообщает издание "Associated Press".

По словам парня, несколько лет назад он и его друзья договорились еженедельно покупать по билету лотереи "Powerball", и в случае выигрыша одного из них разделить деньги на всех. Всего в этой компании было 33 человека.

И вот, как рассказывает Хьюз, он вместе со своей подругой и собачкой заехали на заправку. Позже американец планировал заехать в другой магазин и купить там лотерейный билет. Однако Стелла положила лапы на кнопку блокировки двери, из-за чего пара не смогла вернуться в машину.

Примерно 45 минут Хью различными командами пытался уговорить своего питомца нажать на кнопку повторно, и, чтобы не терять время зря, попросил свою подругу зайти на заправку и купить там билет. В итоге собачка "впустила" своего хозяина в авто, а когда они приехали домой, то были приятно удивлены – билет оказался выигрышным, и принес им 1 миллион долларов.

Хьюз и его друзья считают, что деньги достались им благодаря собачке, и она получила свою часть вознаграждения в виде различных лакомств.

Кстати, в Киеве недавно украли мопса, а позже эту собаку по кличке Каспер нашли.

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Видео: РБК-Украина