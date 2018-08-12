Собака допоміг господареві виграти великий приз у лотерею

Ілюстративне фото: французький бульдог (pixabay)

Через наполегливого пса господареві довелося придбати лотерейний квиток в місці, якому він не планував

Маленька собачка, французький бульдог, по кличці Стелла принесла мільйон доларів своєму господареві та його друзям. Американець Стів Хьюз, власник собачки, повідомив, що його вихованець змусив його купити лотерейний квиток на заправній станції, і той виявився виграшним – $1 000 000. Про це повідомляє видання "Associated Press".

За словами хлопця, кілька років тому він і його друзі домовилися щотижня купувати білета лотереї "Powerball", і в разі виграшу одного з них розділити гроші на всіх. Всього в цій компанії було 33 людини.

І ось як розповідає Хьюз, він разом зі своєю подругою і собачкою заїхали на заправку. Пізніше американець планував заїхати в інший магазин і купити там лотерейний квиток. Однак Стелла поклала лапи на кнопку блокування двері, із-за чого пара не змогла повернутися в машину.

Приблизно 45 хвилин Х'ю різними командами намагався умовити свого вихованця натиснути на кнопку повторно, і, щоб не втрачати час дарма, попросив свою подругу зайти на заправку і купити там квиток. У підсумку песик "впустив" свого господаря авто, а коли вони приїхали додому, то були приємно здивовані – квиток виявився виграшним, і приніс їм 1 мільйон доларів.

Хьюз і його друзі вважають, що гроші дісталися їм завдяки собачці, і вона отримала свою частину винагороди у вигляді різних ласощів.

До Речі, у Києві нещодавно викрали мопса, а пізніше цю собаку по кличці Каспер знайашли.

Нагадаємо, що на Прикарпатті врятували собаку, яка рік прожила під землею.

Відео: РБК-Україна