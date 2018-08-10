"Наверное, держали": в Киеве украли мопса прямо на пляже

Фото: Мопс Каспер (facebook.com/marina.kaplan.50)

Хозяйка гарантирует вознаграждение тому, кто вернет собаку

У жительницы Киева украли собаку на столичном пляже в парке Дружбы народов. Об этом сообщает ТСН.

Киевлянка Марина Каплан рассказала, что она работает в кафе для вейк-серферов на Днепре, а 7-летнего мопса Каспера приходится часто брать с собой на работу.

"Я была здесь, у себя на работе. Минут 15 я была занята", - рассказала Марина.

По ее словам, нашлись свидетели, которые видели, как на пляже Каспера позвала компания из трех подвыпивших женщин. Марина уверена, что они собаку удерживали за ошейник, так как мопс не доверяет чужим людям.

"Собаку, наверное, держали. Хоть он и добрый, но, как правило, к чужим людям на руки не шел, даже погладить себя не разрешал. Поэтому, скорее всего, придерживали", - говорит хозяйка.

Фото: Мопс Каспер (facebook.com/marina.kaplan.50)

Она объяснила, что на Каспере был адресный ошейник с контактами на тот случай, если мопс потеряется. Но, к сожалению, даже это не остановило похитительниц.

"Ребята сказали, что они держали его за ошейник. Они подошли, сказали, чья это собака, потому что пес ухоженный. Они – да, сейчас вернем хозяевам", - рассказала Марина.

Хозяйка развесила объявления по городу, обратилась в полицию и написала пост в социальных сетях. За возвращение домашнего любимца Марина обещает вознаграждение.

Скриншот поста (facebook.com/marina.kaplan.50)

Видео: Пропал мопс Каспер (ТСН)

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Видео: РБК-Украина