"Напевно, тримали": у Києві вкрали мопса прямо на пляжі

Фото: Мопс Каспер (facebook.com/marina.kaplan.50)

Господиня гарантує винагороду тому, хто поверне собаку

У мешканки Києва вкрали собаку на столичному пляжі у парку Дружби народів. Про це повідомляє ТСН.

Киянка Марина Каплан розповіла, що вона працює в кафе для вейк-серферів на Дніпрі, а 7-річного мопса Каспера доводиться часто брати з собою на роботу.

"Я була тут, у себе на роботі. Хвилин 15 я була зайнята", - розповіла Марина.

За її словами, знайшлися свідки, які бачили, як на пляжі Каспера покликала компанія з трьох п'яних жінок. Марина впевнена, що вони собаку утримували за нашийник, так як мопс не довіряє чужим людям.

"Собаку, напевно, тримали. Хоч він і добрий, але, як правило, до чужих людей на руки не йшов, навіть погладити себе не дозволяв. Тому, швидше за все, притримували", - каже господиня.

Фото: Мопс Каспер (facebook.com/marina.kaplan.50)

Вона пояснила, що на Каспері був адресний нашийник з контактами на той випадок, якщо мопс загубиться. Але, на жаль, навіть це не зупинило викрадачок.

"Хлопці сказали, що вони тримали його за нашийник. Вони підійшли, сказали, чия це собака, тому що пес доглянутий. Вони – так, зараз повернемо господарям", - розповіла Марина.

Господиня розвісила оголошення по місту, звернулася в поліцію і написала пост в соціальних мережах. За повернення домашнього улюбленця Марина обіцяє винагороду.

Скріншот поста (facebook.com/marina.kaplan.50)

Відео: Пропав мопс Каспер (ТСН)

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Відео: РБК-Україна