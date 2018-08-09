"Только котики и собачки": знаменитому еноту Бобу Марли не могут найти врача

Фото: Енот Боб Марли (instagram.com/mim_trip)

Состояние Боба Марли ухудшается

У известного енота Боба Марли, который принадлежит рэперу MIM (Дмитрию Решетнику), ухудшается состояние здоровья. Об этом сообщает ТСН.

Недавно мы сообщали о том, что на популярного рэпера, основателя группы "Еноты", Дмитрия Решетника совершили нападение неизвестные. Они избили рэпера и порезали ему лицо канцелярским ножом. Также в результате нападения пострадал и его домашний любимец – ручной енот Боб Марли. Злоумышленники били животное ногами по голове и повредили ему зубы.

"Шли двое молодых людей с музыкой, колонкой. Они подошли ко мне. Пройдя пару метров, один из них ударил меня сзади в ногу. Я поворачиваюсь, другой достает канцелярский нож. Енот был замотан на поводке как обычно. Я енота начал тянуть к себе, и он со всей дури ударил в сторону зубов", - рассказал Решетник и добавил, что Марли в этот момент ухватился за его ногу.

Задержать злоумышленников полиции не удалось, а Дмитрия доставили в больницу, где провели экстренную операцию, после чего отпустили домой.

Рэпер сообщил, что в тот вечер Марли чувствовал себя нормально, а вот плохо ему стало уже на следующий день. Енот перестал ориентироваться в пространстве и начал терять зрение.

Дмитрий Решетник начал обзванивать ветеринаров и попросил друзей собрать средства для лечения любимого друга. Но в большинстве столичных ветеринарных клиник рэперу отказали, ссылаясь на то, что енотов никогда не лечили.

"Звоню, говорю, что ему плохо, он нагревается. "Нет, у нас только котики и собачки". За два дня собрали более 30 тысяч гривен. Есть деньги, главное - найти врача", - говорит Дмитрий.

В конце концов, с помощью журналистов, Дмитрий нашел клинику, где Марли согласились сделать кардиограмму и МРТ.

"Идем в больницу, где согласились обследовать енота. Лишь только выходим на улицу и садимся в машину, животному снова становится плохо - поднимается температура. Врачи берутся за дело. Марли пытается убежать, когда понимает, что шансов нет - цепляется за хозяина и терпит. В итоге ветеринары делают кардиограмму - с сердцем енота все в порядке", - сообщают корреспонденты и добавляют, что на МРТ енота также доставили. Теперь ожидают результаты.

Видео: Енот Боб Марли теряет зрение (ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве напали на известного рэпера и его енота.

А также сообщали о том, что в киевском метро неадекватная женщина пыталась загрызть котенка.

Видео: РБК-Украина