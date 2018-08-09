"Тільки котики та собачки": знаменитому єнотові Бобу Марлі не можуть знайти лікаря

Фото: Єнот Боб Марлі (instagram.com/mim_trip)

Стан Боба Марлі погіршується

У відомого єнота Боба Марлі, який належить реперу MIM (Дмитру Решетнику), погіршується стан здоров'я. Про це повідомляє ТСН.

Нещодавно ми повідомляли про те, що на популярного репера, засновника групи "Єноти", Дмитра Решетника здійснили напад невідомі. Вони побили репера і порізали йому обличчя канцелярським ножем. Також в результаті нападу постраждав і його домашній улюбленець – ручний єнот Боб Марлі. Зловмисники били тварину ногами по голові і пошкодили йому зуби.

"Йшли двоє молодих людей з музикою, колонкою. Вони підійшли до мене. Пройшовши кілька метрів, один з них вдарив мене ззаду в ногу. Я повертаюся, інший дістає канцелярський ніж. Єнот був замотаний на повідку як зазвичай. Я єнота почав тягнути до себе, і він з усієї дурі вдарив у бік зубів", - розповів Решетник і додав, що Марлі в цей момент вхопився за його ногу.

Поліції затримати зловмисників не вдалося, а Дмитра доставили до лікарні, де провели екстрену операцію, після чого відпустили додому.

Репер повідомив, що в той вечір Марлі відчував себе нормально, а от погано йому стало вже на наступний день. Єнот перестав орієнтуватися в просторі і почав втрачати зір.

Дмитро Решетник почав обдзвонювати ветеринарів і попросив друзів зібрати кошти для лікування улюбленого друга. Але в більшості столичних ветеринарних клінік реперу відмовили, посилаючись на те, що єнотів ніколи не лікували.

"Дзвоню, кажу, що йому погано, він нагрівається. "Ні, у нас тільки котики та собачки". За два дні зібрали понад 30 тисяч гривень. Є гроші, головне - знайти лікаря", - говорить Дмитро.

Зрештою, з допомогою журналістів, Дмитро знайшов клініку, де Марлі погодилися зробити кардіограму та МРТ.

"Йдемо в лікарню, де погодилися обстежити єнота. Лише тільки виходимо на вулицю і сідаємо в машину, тварині знову стає погано, піднімається температура. Лікарі беруться за справу. Марлі намагається втекти, коли розуміє, що шансів немає - чіпляється за господаря і терпить. У результаті ветеринари роблять кардіограму - з серцем єнота все в порядку", - повідомляють кореспонденти і додають, що на МРТ єнота також доставили. Тепер очікують результати.

Відео: Єнот Боб Марлі втрачає зір (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві напали на відомого репера і його єнота.

А також повідомляли про те, що у київському метро неадекватна жінка намагалася загризти кошеня.

Відео: РБК-Україна