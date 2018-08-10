На Прикарпатье спасли собаку, которая год прожила под землей

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Пес убегал от детей, которые избивали его, и упал в яму теплотрассы

В городе Надвирна на Прикарпатье собака год прожила под землей в теплотрассе. Об этом передает ТСН.

Животное убегало от детей, которые издевались над ним – бросали палки и камни. Упав под землю, пес не смог самостоятельно выбраться наружу. Местные жители подкармливали животное, но самостоятельно достать не могли.

"Я к кому не обращалась: ничего у тебя не получится!" – говорит Анна Васильевна, которая подкармливала собаку.

Местные активисты, с которыми познакомилась женщина, тоже не смогли помочь.

В итоге спасатели обратились к коммунальщикам и попросили вырыть яму.

Операция по спасению собаки продолжалась три часа. Животное поймали и посадили в клетку.

Пес имеет здоровый вид, но немного ожирел, потому что мало двигался, а местные хорошо его кормили.

Теперь собаке ищут нового хозяина.

Видео: Спасли собаку (youtube.com/ТСН)

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А ваши питомцы так могут?