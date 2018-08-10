На Прикарпатті врятували собаку, який рік прожив під землею

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Пес тікав від дітей, які били його, і впав у яму теплотраси

В місті Надвірна на Прикарпатті собака рік прожив під землею в теплотрасі. Про це передає ТСН.

Тварина втікала від дітей, які знущалися над нею – кидали палиці та каміння. Впавши під землю, пес не зміг самостійно вибратися назовні. Місцеві жителі підгодовували тварину, але самостійно не могли дістати.

"Я до кого не зверталася: нічого у тебе не вийде!" – каже Ганна Василівна, яка підгодовувала собаку.

Місцеві активісти, з якими познайомилася жінка, теж не змогли допомогти.

У підсумку, рятувальники звернулися до комунальників і попросили вирити яму.

Операція з порятунку собаки тривала три години. Тварину спіймали і посадили в клітку.

Пес має здоровий вигляд, але трохи ожирів, тому що мало рухався, а місцеві добре його годували.

Тепер собаці шукають нового господаря.

Відео: Врятували собаку (youtube.com/ТСН)

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