На Прикарпатті врятували собаку, який рік прожив під землею

Пес тікав від дітей, які били його, і впав у яму теплотраси
В місті Надвірна на Прикарпатті собака рік прожив під землею в теплотрасі. Про це передає ТСН.
Тварина втікала від дітей, які знущалися над нею – кидали палиці та каміння. Впавши під землю, пес не зміг самостійно вибратися назовні. Місцеві жителі підгодовували тварину, але самостійно не могли дістати.
"Я до кого не зверталася: нічого у тебе не вийде!" – каже Ганна Василівна, яка підгодовувала собаку.
Місцеві активісти, з якими познайомилася жінка, теж не змогли допомогти.
У підсумку, рятувальники звернулися до комунальників і попросили вирити яму.
Операція з порятунку собаки тривала три години. Тварину спіймали і посадили в клітку.
Пес має здоровий вигляд, але трохи ожирів, тому що мало рухався, а місцеві добре його годували.
Тепер собаці шукають нового господаря.
Відео: Врятували собаку (youtube.com/ТСН)
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