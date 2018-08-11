"Обнимаю каждого": в Киеве нашли похищенного мопса "Каспера" (фото)

Фото: Мопс Каспер (facebook.com/marina.kaplan.50)

Женщина призналась, что часть истории решила "оставить за кадром"

Жительница Киева, у которой ранее украли мопса на столичном пляже, сообщила хорошие новости. С животным все хорошо, "Каспер" нашелся. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Пост невероятной благодарности: Спасибо всем, кто сделал репост, кто поддерживал и верил, что вернем Каспера. Отдельное спасибо каналу 1+1 за ролик, благодаря которому нашли собаку. Собака дома. Жив, здоров. Это главное. Остальное оставлю за кадром. Я рада, что все закончилось хорошо", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/marina.kaplan.50)

Более того, Марина Каплан уточнила, что "обнимает каждого", кто помог ей вернуть любимое животное.

Фото: мопс "Каспер" нашелся (facebook.com/marina.kaplan.50)

Напомним, у жительницы Киева украли собаку на столичном пляже в парке Дружбы народов. Киевлянка Марина Каплан рассказала, что она работает в кафе для вейк-серферов на Днепре, а 7-летнего мопса Каспера приходится часто брать с собой на работу.

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