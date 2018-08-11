"Обіймаю кожного": у Києві знайшли викраденого мопса "Каспера" (фото)

Фото: Мопс Каспер (facebook.com/marina.kaplan.50)

Жінка зізналася, що частину історії вирішила "залишити за кадром"

Мешканка Києва, у якої раніше вкрали мопса на столичному пляжі, повідомила хороші новини. З твариною все добре, "Каспер" знайшовся. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Пост неймовірною подяки: Спасибі всім, хто зробив репост, хто підтримував і вірив, що повернемо Каспера. Окреме дякую каналу 1+1 за ролик, завдяки якому знайшли собаку. Собака вдома. Жива, здорова. Це головне. Решту залишу за кадром. Я рада, що все закінчилося добре", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/marina.kaplan.50)

Більш того, Марина Каплан уточнила, що "обіймає кожного", хто допоміг їй повернути улюблену тварину.

Фото: мопс "Каспер" знайшовся (facebook.com/marina.kaplan.50)

Нагадаємо, у мешканки Києва вкрали собаку на столичному пляжі у парку Дружби народів. Киянка Марина Каплан розповіла, що вона працює в кафе для вейк-серферів на Дніпрі, а 7-річного мопса Каспера доводиться часто брати з собою на роботу.

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