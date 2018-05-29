Курортный сезон: стало известно, сколько отелей задекларировали украинские чиновники (инфографика)

Обычно гостиницы оформляются на компании и не попадают в электронные декларации

Стало известно о шокирующих доходах украинских чиновников. На этот раз журналисты узнали, что "слуги народа" еще и владеют многими отелями. Об этом передает bihus.info.

В издании отмечают, что обычно гостиницы оформляются на компании, поэтому, как следствие, в декларации не попадают. Однако журналистам удалось найти 74 госслужащих, которые записали их непосредственно на себя и членов семей.

Так, в первом заместителю председателя Попаснянской РГА Луганской области Виталий Проскурко и его жене принадлежит отель и половина нежилого здания учебно-метродичного центра-отеля общей площадью 7 811 кв. м. Однако, согласно декларации, никаких доходов эта недвижимость супругам Проскурко не приносит, ведь осталась в оккупированном Луганске.

На Закарпатье депутат Воловецкой сельсовета Иван Бирак владеет 5 гостиничными комплексами и 3 магазинами с отелями общей площадью 5 962 "квадрата". Кроме участия в местном самоуправлении, он также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, а основным видом его деятельности указанные учреждения временного размещения. В 2017 году этот бизнес принес Бираку свыше 1,3 млн гривен дохода.

Также стало известно, что нардеп Аркадий Корнацкий строит в городе Первомайске Николаевской области отель площадью 5 137,8 кв. м.

Собственницей 1 239-метрового отеля и части здания кафе и гостиницы с оздоровительными функциями площадью 2 893 "квадрата" является жена председателя Сходницкой сельсовета Львовской области Ивана Пиляка Марьяна.

Депутат Неришинского горсовета Хмельницкой области Сергей Вознюк имеет один собственный отель и строит еще два. Площадь достроенных и недостроенных апартаментов Вознюка в сумме составила 3 253 кв. м.

Инфографика: bihus.info

Журналисты узнали, что в целом в 2017 году 74 украинских госслужащие задекларировали 97 отелей. Их общая площадь составляет более 80 тысяч кв. м., однако эта цифра не является окончательной, поскольку будущий метраж трех недостроенных помещений пока остаются неизвестным.

Масштабы гостиничного бизнеса чиновников, что остался вне декларациями, остаются неизвестными. Например, полгода назад журналисты программы "Схемы" выяснили, что жена одиозного судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова Светлана, с которой он фиктивно развелся в 2014 году, является акционером двух австрийских фирм AHL REAL PEU GmbH и AHL REAL KAV GmbH, каждой из которых принадлежит по отелю в Вене. Их совокупная стоимость составляет около 9 млн евро. Также Светлана Емельянова владеет половиной акций немецкой компании AVIAWEB GmbH, которая управляет тремя отелями сети FAIR HOTEL во Франкфурте-на-Майне.

Таким образом, стало известное еще одну сферу, в которой "наживаются" украинские чиновники.

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