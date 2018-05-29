Курортний сезон: стало відомо, скільки готелів задекларували українські чиновники (інфографіка)

Зазвичай готелі оформлюються на компанії і не потрапляють в електронні декларації

Стало відомо про шокуючі статки українських чиновників. На цей раз журналісти дізналися, що "слуги народу" ще й володіють багатьма готелями. Про це передає bihus.info.

У виданні зазначають, що зазвичай готелі оформлюються на компанії, тому, як наслідок, у декларації не потрапляють. Проте журналістам вдалося знайти 74 держслужбовців, які записали їх безпосередньо на себе та членів сімей.

Так, першому заступнику голови Попаснянської РДА Луганської області Віталію Проскурко і його дружині належить готель та половина нежитлової будівлі навчально-метродичного центру-готелю загальною площею 7 811 кв. м. Проте, згідно з декларацією, жодних доходів ця нерухомість подружжю Проскурків не приносить, адже залишилася в окупованому Луганську.

На Закарпатті депутат Воловецької сільради Іван Бирак володіє 5 готельними комплексами і 3 магазинами з готелями загальною площею 5 962 "квадрати". Окрім участі у місцевому самоврядуванні, він також зареєстрований як фізична особа-підприємець, а основним видом його діяльності вказані заклади тимчасового розміщення. У 2017 році цей бізнес приніс Бираку понад 1,3 млн гривень доходу.

Також стало відомо, що нардеп Аркадій Корнацький будує у місті Первомайську Миколаївської області готель площею 5 137,8 кв. м.

Власницею 1 239-метрового готелю і частини будівлі кафе та готелю з оздоровчими функціями площею 2 893 "квадрати" є дружина голови Східницької сільради Львівської області Івана Піляка Мар’яна.

Депутат Нерішинської міськради Хмельницької області Сергій Вознюк має один власний готель і будує ще два. Площа добудованих і недобудованих апартаментів Вознюка у сумі склала 3 253 кв. м.

Інфографіка: bihus.info

Журналісти дізналися, що загалом у 2017 році 74 українських держслужбовці задекларували 97 готелів. Їхня загальна площа становить понад 80 тисяч кв. м., проте ця цифра не є остаточною, оскільки майбутній метраж трьох недобудованих приміщень поки що залишаються невідомим.

Масштаби готельного бізнесу чиновників, що лишився поза деклараціями, залишаються невідомими. Наприклад, півроку тому журналісти програми "Схеми" з’ясували, що дружина одіозного судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова Світлана, з якою він фіктивно розлучився у 2014 році, є акціонером двох австрійських фірм AHL REAL PEU GmbH та AHL REAL KAV GmbH, кожній з яких належить по готелю у Відні. Їхня сукупна вартість складає близько 9 млн євро. Також Світлана Ємельянова володіє половиною акцій німецької компанії AVIAWEB GmbH, що управляє трьома готелями мережі FAIR HOTEL у Франкфурті-на-Майні.

Таким чином, стало відому про ще одну сферу, в якій "наживаються" українські чиновники.

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