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"Купують" дипломи: в мережі розповіли про корупцію в медичних навчальних закладах (відео)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 17:58
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Для студентів - платити на іспитах - звична справа

В мережі розповіли про вражаючі факти корупції в українських медичних навчальних закладах. Про це передає bihus.info.

Студенти розповідають, що просто "купують" дипломи, а за екзамени чи заліки на сесіях є чітко встановлена ціна, яку має заплатити кожен.

"Це от якась взаємовигода. Просто приходиш як в магазин, даєш гроші і тобі дають те, що тобі треба, ти як купляєш от. Я не можу навіть сказати, що там якось ховаються чи що", - говорить студентка Рівненського державного базового медичного коледжу, де за останні 3 роки на хабарах вже тричі гучно затримували викладачів.

Дівчина розповіла, що заплатила три тисячі доларів за вступ на державну форму, на лікувальну справу.

Олександр Мамчур – дипломований лікар. Закінчив Івано-Франківський національний медичний університет. Спочатку вступив до рівненського медколеджу, але після першої ж сесії покинув його. Каже, через корупцію.

Студенти кажуть, що хабарі починаються на вступному іспиті. І продовжуються на сесійних.

Фото: Медичний коледж (bihus.info)

"Староста підходить до викладача, питає. Він їй каже. Вона приходить, говорить нам: "На таку то оцінку стільки грошей". І от так далі. Потім вибираємо день, коли зручніше, приносимо гроші. На листочках записує список повністю кому яка оцінка треба і сума, яку дали. І до викладача з заліковками, з журналом. Три – в районі 200-300 гривень. Чотири – це вже 300 тире 500, а п`ять – це 500 і вище", - розповідає студентка Ольга.

За словами студентів, зазвичай мінімальна ціна сесії - 1500 гривень, середня – 4 тисяч гривень. Оцінки купують всією групою. За тих, хто відмовляється платити, кошти можуть закласти одногрупники. Але після цього "відмовникам" у групі несолодко.

"Їх, скажем так, гноблять. Їм майже напряму кажуть, що вони не отримають позитивний бал. Натякали на те, що їм буде дуже складно в подальшому навчанні. Якщо це випускний курс, то під питанням їхній диплом", - розповідає студентка Дарина.

Студенти-медики говорять, що хабарі беруть більшість викладачів.

Відео:  Дорога халатність (youtube.com/BIHUS info)

Нагадаємо, що громадянин Бельгії Бернар Віллем, який відкрив у Львівській області ферму з виробництва козячого сиру, зіткнувся із корупцією. Він розповів про те, як його бізнес опинився під загрозою.

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Теги: коррупция, медики, коррупционный скандал, врачи
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