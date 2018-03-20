"Треба дати туди, туди і туди": бельгійський фермер розкритикував "містячкових князьків" в Україні

Він розповів, як його бізнес став "невдалим експериментом"

Громадянин Бельгії Бернар Віллем, який відкрив у Львівській області ферму з виробництва козячого сиру, зіткнувся із корупцією. Про те, як його бізнес опинився під загрозою, він розповів "Цензор.НЕМАЄ".

"Спочатку, коли я тільки починав, мені говорили: "Приїжджайте, у вас будуть всі умови!". А потім почалося: "дайте грошей на футбольну команду", "треба жити з суспільством". А що значить "жити із суспільством"? Треба дати туди, туди і туди. Все вирішує кілька чоловік, а повинен працювати закон", - сказав Бернар Віллем.

Фото: Бернар Віллем з дружиною (facebook.com/fermedelise)

Він зазначив, що змушений з дружиною орендувати землю під свої приміщення, які вони самі ж вклали чималі гроші.

"Оренду земельної ділянки під ОСГ дають за найвищою ставкою, тобто 12%. За законом, податкова ставка повинна бути від 4% до 12%. 12% – це під заправками і супермаркетами. Ні, моя дружина орендує під 12% відсотків, тому що вона – дружина іноземця. Хіба це закон? Це – дискримінація", - додав він.

Свій досвід з козячої ферми в Україні Бернар Віллем називає "невдалим експериментом".

Нагадаємо, що у Житомирській області фермер кинув тварин вмирати від голоду.

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