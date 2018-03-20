"Надо дать туда, туда и туда": бельгийский фермер раскритиковал "местечковых князьков" в Украине

Он рассказал, как его бизнес стал "неудачным экспериментом"

Гражданин Бельгии Бернар Виллем, который открыл во Львовской области ферму по производству козьего сыра, столкнулся с коррупцией. О том, как его бизнес оказался под угрозой, он рассказал "Цензор.НЕТ".

"Сначала, когда я только начинал, мне говорили: "Приезжайте, у вас будут все условия!". А потом началось: "дайте денег на футбольную команду", "надо жить с обществом". А что значит "жить с обществом"? Надо дать туда, туда и туда. Все решает несколько человек, а должен работать закон", - сказал Бернар Виллем.

Фото: Бернар Виллем с женой (facebook.com/fermedelise)

Он отметил, что вынужден с женой арендовать землю под свои помещения, в которые они сами же вложили немалые деньги.

"Аренду земельного участка под ОСГ дают по наивысшей ставке, то есть 12%. По закону, налоговая ставка должна быть от 4% до 12%. 12% – это под заправками и супермаркетами. Нет, моя жена арендует под 12% процентов, потому что она – жена иностранца. Разве это закон? Это – дискриминация", - добавил он.

Свой опыт с козьей фермой в Украине Бернар Виллем называет "неудачным экспериментом".

Напомним, что в Житомирской области фермер бросил животных умирать от голода.

20 реальных деревушек, которые словно вышли из сказок (видео: STYLER.rbc.ua)