"Покупают" дипломы: в сети рассказали о коррупции в медицинских учебных заведениях (видео)

Для студентов - платить на экзаменах - обычное дело

В сети рассказали о шокирующих фактах коррупции в украинских медицинских учебных заведениях. Об этом передает bihus.info.

Студенты рассказывают, что просто "покупают" дипломы, а за экзамены или зачеты на сессиях есть четко установленная цена, которую должен заплатить каждый.

"Это вот какая-то взаимовыгода. Просто приходишь, как в магазин, даешь деньги и тебе дают то, что тебе нужно, ты как покупаешь вот. Я не могу даже сказать, что там как-то прячутся что ли", - говорит студентка Ровенского государственного базового медицинского колледжа, где за последние 3 года на взятках уже трижды громко задерживали преподавателей.

Девушка рассказала, что заплатила три тысячи долларов за поступление на государственную форму, на лечебное дело.

Александр Мамчур – дипломированный врач. Закончил Ивано-Франковский национальный медицинский университет. Сначала поступил в ровенский медколледж, но после первой же сессии бросил его. Говорит, из-за коррупции.

Студенты говорят, что взятки начинаются на вступительном экзамене. И продолжаются на сессионных.

Фото: Медицинский колледж (bihus.info)

"Староста подходит к преподавателю, спрашивает. Он ей говорит. Она приходит, говорит нам: "На такую то оценку столько денег". И вот так далее. Потом выбираем день, когда удобнее, приносим деньги. На листочках записывает список полностью кому какая оценка и сумма, которую дали. И к преподавателю с зачетками, с журналом. Три – в районе 200-300 гривен. Четыре – это уже 300 тире 500, а пять – это 500 и выше", - рассказывает студентка Ольга.

По словам студентов, обычно минимальная цена сессии - 1500 гривен, средняя – 4 тысяч гривен. Оценки покупают всей группой. За тех, кто отказывается платить, средства могут заложить одногруппники. Но после этого "отказникам" в группе несладко.

"Их, скажем так, гнобят. Им почти напрямую говорят, что они не получат положительный балл. Намекали на то, что им будет очень сложно в дальнейшем обучении. Если это выпускной курс, то под вопросом их диплом", - рассказывает студентка Дарья.

Студенты-медики говорят, что взятки берут большинство преподавателей.

Видео: Дорогая халатность (youtube.com/BIHUS info)

Напомним, что гражданин Бельгии Бернар Виллем, который открыл во Львовской области ферму по производству козьего сыра, столкнулся с коррупцией. Он рассказал о том, как его бизнес оказался под угрозой.