Даже кушать жалко: новый тренд в оформлении пасок "взорвал" сеть

Новый тренд в оформлении пасхальных куличей буквально "взорвал" Instagram
В сети огромную популярность набирает новый тренд в оформлении пасок. Instagram буквально пестрит самыми неожиданными украшениями пасхальных куличей, многие оформляют свою выпечку съедобным жемчугом, маршмеллоу, орехами, пирожными и многим другим. STYLER собрал подборку самых удивительных пасхальных куличей 2019 года.
Паска, украшенная миндалем, фундуком и печеньем.
Новый тренд в оформлении пасок 2019 (фото: instagram.com/space_of_cakes)
Украшение паски маршмеллоу и жемчугом.
Новый тренд в оформлении пасок 2019 (фото: instagram.com/kateryna_voloshyna)
Декорирование с помощью разноцветного зефира и суфле, а также цукатов и желе.
Новый способ оформления пасок 2019 (фото: instagram.com/sladkiydom_ann)
Украшение с использованием шоколадных конфет, печенья, суфле и других сладостей.
Новый способ оформления пасок 2019 (фото: instagram.com/bijuly.sweets)
Шоколадная паска с украшением из вишен в сиропе и кусочков бисквита.
Новый тренд в оформлении пасок 2019 (фото: instagram.com/tanya_dermenzhy)
Украшение пасхального кулича при использовании сухих роз.
Как оформлять паски в 2019 году (фото: instagram.com/taos3)
Изделие оформлено орехами, сухофруктами и даже ветвями розмарина!
Как украсить паску в 2019 году (фото: instagram.com/bilous_olha)
Массивное украшение паски сладостями, среди которых даже леденцы и поп-корн!
Как украсить паску в 2019 году (фото: instagram.com/masha_kash25)
Украшение паски пряниками в глазури.
Как украсить паску в 2019 году (фото: instagram.com/gala_i_kot)
Паски с украшенные гнездами с яйцами.
Тренды 2019 в выпекании пасок (фото: instagram.com/crow_food1)
Напомним, что сегодня - Великая суббота, в этот день принято давать милостыню всем просящим, а также простить всех обидчиков. Более подробно о традициях Страстной субботы - читайте в нашей статье.
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