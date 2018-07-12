Кувалдой по цензуре на "Суспильном": несколько сотен активистов требовали отставки Аласании

Акция у стен "Суспильного"

Активисты принесли ко входу на телецентр телевизор с плакатом "UA: Перший. Цензура"

Несколько сотен человек под стенами телецентра требовали отставки Зураба Аласании из-за цензуры и коррупции на "Суспильном". Об этом сообщил Александр Солонько, заместитель председателя Киевской городской организации ВО "Свобода".

Акция проходила под лозунгами "Аласанию - в отставку", "Долой цензуру с Суспильного", "Нет коррупции и цензуре на Суспильном", "Уберите руки от свободы слова".

"За год так называемых реформ Аласании на Суспильном введена цензура, процветает коррупция, развалено региональное вещание в Украине. Десятки и сотни людей по всей стране уволены. Зураб Аласания должен уйти в отставку", - отметил Солонько.

В знак протеста участники акции кувалдами с надписью "Свобода слова" раскурочили телевизор "UA: Перший. Цензура".

Видео: Акция у входа на телецентр (YouTube/Канал против всех)

"Суспильное лжи" сдерживает свободу слова в Украине. Аласания должен публично отчитаться за цензуру, непрозрачно потраченные средства и уволенных людей", - подытожил Солонько.

На прошлой неделе в Киеве состоялась пресс-конференция представителей журналистского сообщества, которые заявили о провале реформы общественного вещания в Украине и массовые увольнения в регионах. Участники пресс-конференции подписали обращение к председателю Гостелерадио Украины с требованием уволить Зураба Аласанию с должности председателя правления НОТУ за невыполнение условий контракта и провести реорганизацию общественного вещания.

Напомним, ранее работник "Суспильного мовлення" опроверг слухи о своих миллионных доходах.

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