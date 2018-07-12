Кувалдою по цензурі на "Суспільному": кілька сотень активістів вимагали відставки Аласанії

Акція біля стін "Суспільного"

Активісти принесли до входу на телецентр телевізор із плакатом "UA: Перший. Цензура"

Кілька сотень осіб під стінами телецентру вимагали відставки Зураба Аласанії за цензуру та корупцію на "Суспільному". Про це повідомив Олександр Солонько, заступник голови Київської міської організації ВО "Свобода".

Акція проходила під гаслами "Аласанію - у відставку", "Геть цензуру з Суспільного", "Ні корупції та цензури на Суспільному", "Заберіть руки від свободи слова".

"За рік так званих реформ Аласанії на Суспільному введена цензура, процвітає корупція, розвалено регіональне мовлення в Україні. Десятки і сотні людей по всій країні звільнені. Зураб Аласанія повинен піти у відставку", - зазначив Солонько.

На знак протесту учасники акції кувалдами з надписом "Свобода слова" розкурочили телевізор "UA: Перший. Цензура".

Відео: Акція біля входу на телецентр (YouTube/Канал проти всіх)

"Суспільне брехні" стримує свободу слова в Україні. Аласанія повинен публічно відзвітуватися за цензуру, непрозоро витрачені кошти і звільнених людей", - підсумував Солонько.

Минулого тижня у Києві відбулася прес-конференція представників журналістської спільноти, які заявили про провал реформи суспільного мовлення в Україні та масові звільнення в регіонах. Учасники прес-конференції підписали звернення до голови Держтелерадіо України з вимогою звільнити Зураба Аласанію з посади голови правління НСТУ за невиконання умов контракту і провести реорганізацію суспільного мовлення.

Нагадаємо, раніше працівник "Суспільного мовлення" спростував чутки про свої мільйонні доходи.

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