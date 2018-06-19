Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.5
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.5
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ЧМ-2018: в квартире московского футболиста обнаружен мертвый болельщик

STYLERLIFE        19.06.2018 - 10:19

Соседка спортсмена нашла в доме тело мужчины

В квартире защитника московского "Локомотива", грузинского футболиста Соломона Кверквелия обнаружили труп болельщика из Грузии Ромео Копалиани. Мужчину опознали по паспорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительной причиной смерти Копалиани стала передозировка наркотиками.

По данным Mash, мужчина приехал из Грузии в РФ со своим товарищем. Они планировали посетить один из матчей Чемпионата мира 2018. По просьбе футболиста, в аэропорту Копалиани с товарищем встречали представители "Локомотива". Болельщиков привезли в квартиру защитника московского футбольного клуба.

"Через несколько часов труп Ромео Копалиани нашла соседка по лестничной площадке. Его друг в неадекватном состоянии собрал вещи и быстро уехал. На месте происшествия нашли шприцы, а на теле погибшего – следы от инъекций", – сообщили в издании.

Сам Кверквелия сейчас находится на сборах на Кипре. Футболисту уже сообщили о трагедии.

Скриншот поста (t.me/breakingmash)

Ранее сообщалось, что болельщику продали дорогой билет на несуществующее место.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

В США застрелили популярного 20-летнего рэпера В Канаде расклеили плакаты против ЧМ-2018 (фото)
Теги: смерть, футбол, чм 2018
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь