ЧМ-2018: в квартире московского футболиста обнаружен мертвый болельщик

Соседка спортсмена нашла в доме тело мужчины

В квартире защитника московского "Локомотива", грузинского футболиста Соломона Кверквелия обнаружили труп болельщика из Грузии Ромео Копалиани. Мужчину опознали по паспорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительной причиной смерти Копалиани стала передозировка наркотиками.

По данным Mash, мужчина приехал из Грузии в РФ со своим товарищем. Они планировали посетить один из матчей Чемпионата мира 2018. По просьбе футболиста, в аэропорту Копалиани с товарищем встречали представители "Локомотива". Болельщиков привезли в квартиру защитника московского футбольного клуба.

"Через несколько часов труп Ромео Копалиани нашла соседка по лестничной площадке. Его друг в неадекватном состоянии собрал вещи и быстро уехал. На месте происшествия нашли шприцы, а на теле погибшего – следы от инъекций", – сообщили в издании.

Сам Кверквелия сейчас находится на сборах на Кипре. Футболисту уже сообщили о трагедии.

Скриншот поста (t.me/breakingmash)

Ранее сообщалось, что болельщику продали дорогой билет на несуществующее место.

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