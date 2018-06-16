ЧМ-2018: болельщику продали дорогой билет на несуществующее место

Билет стоил 500 евро

Российский болельщик купил билет на открытие Чемпионата мира по футболу 2018 за большую сумму денег, но его место еще не успели построить. Об этом сообщается в Telegram-канале Мутко против.

Фанат купил билет на игру Россия-Саудовская Аравия за 500 евро. В билете было указано, что у него 29 ряд и 27 место. Но когда болельщик прибыл на матч в "Лужники", оказалось, что 29 ряд заканчивается 26 местом.

Фото: Билет (t.me/offsider)

Мужчина обратился к стюардам, которые его успокоили и сообщили, что 27 место просто еще не успели построить. Фанату предложили посмотреть матч стоя.

В результате, болельщик купил билет без места за 500 евро.

Скриншот поста (t.me/offsider)

Напомним, жители РФ поиздевались над болельщиком из Нигерии.

В Москве жители многоквартирного дома выбросили нигерийского болельщика из окна за то, что он громко пел песни.

Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Брусилова во Москве, Россия. 26-летний Толуопе Акинди, болельщик из Нигерии, приехал на Чемпионат мира по футболу 2018.

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