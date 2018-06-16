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ЧМ-2018: болельщику продали дорогой билет на несуществующее место

STYLERКурьезы        16.06.2018 - 19:50
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)

Билет стоил 500 евро

Российский болельщик купил билет на открытие Чемпионата мира по футболу 2018 за большую сумму денег, но его место еще не успели построить. Об этом сообщается в Telegram-канале Мутко против.

Фанат купил билет на игру Россия-Саудовская Аравия за 500 евро. В билете было указано, что у него 29 ряд и 27 место. Но когда болельщик прибыл на матч в "Лужники", оказалось, что 29 ряд заканчивается 26 местом.

Фото: Билет (t.me/offsider)

Мужчина обратился к стюардам, которые его успокоили и сообщили, что 27 место просто еще не успели построить. Фанату предложили посмотреть матч стоя.

В результате, болельщик купил билет без места за 500 евро.

Скриншот поста (t.me/offsider)

Напомним, жители РФ поиздевались над болельщиком из Нигерии.

В Москве жители многоквартирного дома выбросили нигерийского болельщика из окна за то, что он громко пел песни.

Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Брусилова во Москве, Россия. 26-летний Толуопе Акинди, болельщик из Нигерии, приехал на Чемпионат мира по футболу 2018.

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Теги: курьез, рф, чм 2018
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