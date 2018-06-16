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ЧС-2018: вболівальнику продали найдорожчий квиток на неіснуюче місце

STYLERКурйози        16.06.2018 - 19:50
Фото: ЧС-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)
Фото: ЧС-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)

Квиток коштував 500 євро

Російський уболівальник купив квиток на відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 за велику суму грошей, але його місце ще не встигли збудувати. Про це повідомляється в Telegram-каналі Мутко проти.

Фанат купив квиток на гру Росія-Саудівська Аравія за 500 євро. У квитку було зазначено, що у нього ряд 29 і 27 місце. Але коли вболівальник прибув на матч в "Лужники", виявилося, що 29 ряд закінчується 26 місцем.

Фото: Квиток (t.me/offsider)

Чоловік звернувся до стюардів, які його заспокоїли і повідомили, що 27 місце просто ще не встигли побудувати. Фанату запропонували подивитися матч стоячи.

В результаті, вболівальник купив квиток без місця за 500 євро.

Скріншот поста (t.me/offsider)

Нагадаємо, жителі РФ познущалися над уболівальником з Нігерії.

У Москві жителі багатоквартирного будинку викинули нігерійського вболівальника з вікна за те, що він голосно співав пісні.

Трагедія сталася в багатоквартирному будинку на вулиці Брусилова у Москві, Росія. 26-річний Толуопе Акинди, вболівальник з Нігерії, приїхав на Чемпіонат світу з футболу 2018.

Гей-прайд у Тель-Авіві: свято свободи (video.rbc.ua)

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Теги: курьез, рф, чм 2018
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