ЧС-2018: вболівальнику продали найдорожчий квиток на неіснуюче місце

Квиток коштував 500 євро

Російський уболівальник купив квиток на відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 за велику суму грошей, але його місце ще не встигли збудувати. Про це повідомляється в Telegram-каналі Мутко проти.

Фанат купив квиток на гру Росія-Саудівська Аравія за 500 євро. У квитку було зазначено, що у нього ряд 29 і 27 місце. Але коли вболівальник прибув на матч в "Лужники", виявилося, що 29 ряд закінчується 26 місцем.

Фото: Квиток (t.me/offsider)

Чоловік звернувся до стюардів, які його заспокоїли і повідомили, що 27 місце просто ще не встигли побудувати. Фанату запропонували подивитися матч стоячи.

В результаті, вболівальник купив квиток без місця за 500 євро.

Скріншот поста (t.me/offsider)

Нагадаємо, жителі РФ познущалися над уболівальником з Нігерії.

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