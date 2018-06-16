ЧС-2018: вболівальнику продали найдорожчий квиток на неіснуюче місце

Квиток коштував 500 євро
Російський уболівальник купив квиток на відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 за велику суму грошей, але його місце ще не встигли збудувати. Про це повідомляється в Telegram-каналі Мутко проти.
Фанат купив квиток на гру Росія-Саудівська Аравія за 500 євро. У квитку було зазначено, що у нього ряд 29 і 27 місце. Але коли вболівальник прибув на матч в "Лужники", виявилося, що 29 ряд закінчується 26 місцем.
Фото: Квиток (t.me/offsider)
Чоловік звернувся до стюардів, які його заспокоїли і повідомили, що 27 місце просто ще не встигли побудувати. Фанату запропонували подивитися матч стоячи.
В результаті, вболівальник купив квиток без місця за 500 євро.
Скріншот поста (t.me/offsider)
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