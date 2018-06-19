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ЧС-2018: в квартирі московського футболіста виявлений мертвий вболівальник

STYLERLIFE        19.06.2018 - 10:19

Сусідка спортсмена знайшла в будинку тіло чоловіка

У квартирі захисника московського "Локомотива", грузинського футболіста Соломона Кверквелія виявили труп вболівальника з Грузії Ромео Копаліані. Чоловіка впізнали за паспортом. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Попередньою причиною смерті Копаліані стало передозування наркотиками.

За даними Mash, чоловік приїхав з Грузії в РФ зі своїм товаришем. Вони планували відвідати один з матчів Чемпіонату світу 2018. На прохання футболіста, в аеропорту Копаліані з товаришем зустрічали представники "Локомотива". Вболівальників привезли у квартиру захисника московського футбольного клубу.

"Через кілька годин труп Ромео Копаліані знайшла сусідка по сходовому майданчику. Його друг в неадекватному стані зібрав речі та швидко поїхав. На місці події знайшли шприци, а на тілі загиблого – сліди від ін'єкцій", – повідомили у виданні.

Сам Кверквелія зараз знаходиться на зборах на Кіпрі. Футболістові вже повідомили про трагедію.

Скріншот поста (t.me/breakingmash)

Раніше повідомлялося, що вболівальнику продали найдорожчий квиток на неіснуюче місце.

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Теги: смерть, футбол, чм 2018
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