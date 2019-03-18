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Как на ладони: Шулявский мост показали с высоты птичьего полета

STYLERЖизнь    18.03.2019 - 14:42
Как на ладони: Шулявский мост показали с высоты птичьего полета
Шулявский мост (фото: УНИАН)

Демонтаж Шулявского моста сняли с воздуха

Демонтаж Шулявского моста в Киеве показали с высоты птичьего полета. Соответствующее видео, которое захватывает дух, в понедельник, 18 марта, на своей Facebook-странице опубликовал Валерий Савицкий.

Пользователи активно комментируют ролики и радуются: наконец-то, это произошло! Имея ввиду, конечно же, ремонт путепровода, с которым в последние годы одни проблемы.

При этом некоторые юзеры отмечают, что над ремонтом моста работает очень мало людей.

  • Вау! Як круто!
  • Нарешті це відбулося!
  • Судячи з відео, там вовтузиться з десяток калік.
  • Таке наше битіє. Тільки й згадую про відео із закордонів, де висотки будують за 20-30 днів, або мости зводять за три ночі.
  • Устал мостишко.
  • Да, такими темпами работы они и за два года там ничего не сделают...
 

Шулявский мост.

Опубліковано Валерієм Савицким Неділя, 17 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

 

Шулявка

Опубліковано Валерієм Савицким Неділя, 17 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

 

 

Опубліковано Валерієм Савицким Неділя, 17 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

 

Шулявский мост

Опубліковано Валерієм Савицким Понеділок, 18 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

Напомним, на Шулявском путепроводе 17 марта начались работы по демонтажу. Движение транспорта на время реконструкции организовано по прилегающим улицам.

В Киеве начался демонтаж Шулявского путепровода Поворозник: мы не имеем ни права, ни возможности медлить с ремонтом Шулявского моста
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