Как на ладони: Шулявский мост показали с высоты птичьего полета

Шулявский мост (фото: УНИАН)

Демонтаж Шулявского моста сняли с воздуха

Демонтаж Шулявского моста в Киеве показали с высоты птичьего полета. Соответствующее видео, которое захватывает дух, в понедельник, 18 марта, на своей Facebook-странице опубликовал Валерий Савицкий.

Пользователи активно комментируют ролики и радуются: наконец-то, это произошло! Имея ввиду, конечно же, ремонт путепровода, с которым в последние годы одни проблемы.

При этом некоторые юзеры отмечают, что над ремонтом моста работает очень мало людей.

Вау! Як круто!

Нарешті це відбулося!

Судячи з відео, там вовтузиться з десяток калік.

Таке наше битіє. Тільки й згадую про відео із закордонів, де висотки будують за 20-30 днів, або мости зводять за три ночі.

Устал мостишко.

Да, такими темпами работы они и за два года там ничего не сделают...

Шулявский мост. Опубліковано Валерієм Савицким Неділя, 17 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

Шулявка Опубліковано Валерієм Савицким Неділя, 17 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

Опубліковано Валерієм Савицким Неділя, 17 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

Шулявский мост Опубліковано Валерієм Савицким Понеділок, 18 березня 2019 р.

Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)

Напомним, на Шулявском путепроводе 17 марта начались работы по демонтажу. Движение транспорта на время реконструкции организовано по прилегающим улицам.