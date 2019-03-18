Как на ладони: Шулявский мост показали с высоты птичьего полета

Демонтаж Шулявского моста сняли с воздуха
Демонтаж Шулявского моста в Киеве показали с высоты птичьего полета. Соответствующее видео, которое захватывает дух, в понедельник, 18 марта, на своей Facebook-странице опубликовал Валерий Савицкий.
Пользователи активно комментируют ролики и радуются: наконец-то, это произошло! Имея ввиду, конечно же, ремонт путепровода, с которым в последние годы одни проблемы.
При этом некоторые юзеры отмечают, что над ремонтом моста работает очень мало людей.
Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)
Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)
Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)
Демонтаж Шулявского моста в Киеве (видео: facebook.com/copterfield)
Напомним, на Шулявском путепроводе 17 марта начались работы по демонтажу. Движение транспорта на время реконструкции организовано по прилегающим улицам.