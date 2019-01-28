"Лайкал" других: одесситка в пылу ревности пырнула парня ножом

Коллаж РБК-Украина

Поначалу девушка не хотела признавать свою вину, спихивая все на уличных мошенников

В Одессе ревнивая девушка едва не убила своего любимого, когда обнаружила, что он "лайкает" в социальных сетях не только ее. Об инциденте информируют в пресс-службе полиции.

Когда девушка обнаружила, что свое внимание парень обращает не только на нее, но и на других девушек - схватила нож и накинулась на "предателя". Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота.

На место происшествия прибыла полиция, чтобы прояснить ситуацию. Однако девушка начала рассказывать о том, что на входе в дом на них напали уличные грабители. Обман злоумышленницы быстро рассекретили, поскольку при осмотре квартиры был обнаружен окровавленный нож и пижамы.

Под давлением неопровержимых улик 31-летняя подозреваемая сдалась и решила признаться в содеянном. По словам одесситки, парень активно "лайкал" фото девушек в социальных сетях и ее это разозлило. Решается вопрос о мере пресечения для ревнивицы.

Напомним, что всплыли шокирующие факты резонансного ДТП с мажоркой в Полтаве. Полтавчанин Станислав Лисица утверждает, что собственными глазами видел момент ДТП, поскольку стоял сбоку от центрального входа в Малую академию искусств и говорил по телефону.

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